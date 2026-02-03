Την διαβεβαίωση ότι η 16χρονη Λόρα έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία, από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της έκανε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας ότι αυτό προκύπτει μέσα από την έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Την σχετική πληροφορία ήρθε να επιβεβαιώσει λίγο αργότερα – με καθυστέρηση σχεδόν ένα μήνα – και η ίδια η Lufthansa ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από τη χώρα μας με δικό της εισιτήριο.

Νωρίτερα η Κ.Δημογλίδου εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας και ενώ είχε δηλωθεί ότι η ζωή της Λόρας βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες» δήλωσε, σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς για Φρανκφούρτη την ίδια μέρα της εξαφάνισής της.

Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμενη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία η κα Δημογλίδου επισήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέων της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.

Παράλληλα, όπως είπε, η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες για παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του» σημείωσε η κα Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.

Στον εισαγγελέα για έρευνα η στάση της αεροπορικής εταιρείας

«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πει ότι θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν», επισήμανε η αξιωματικός της αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου και η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 19:00 της ίδιας μέρας γεγονός που σημαίνει ότι η Λόρα έφτανε στη Γερμανία όταν ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναζήτησής της από τις ελληνικές αρχές.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)