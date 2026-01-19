Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται για 11η ημέρα. Το πρωί της Πέμπτης 8/1 έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής ούτε έχει επικοινωνήσει με κάποιον από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Οι έρευνες των Αρχών παραμένουν άκαρπες και κινούνται σε δύο βασικά επίπεδα. Αφενός, αστυνομικοί της Ασφάλειας συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη εθεάθη για τελευταία φορά το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου, όπου πούλησε κοσμήματα. Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησε από εκείνο το σημείο και μετά.

Αφετέρου, οι έρευνες επικεντρώνονται στις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι που την οδήγησαν να εγκαταλείψει το σπίτι της.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η ανήλικη να είχε οργανώσει προσεκτικά την εξαφάνισή της, καθώς φαίνεται πως είχε μελετήσει κάθε λεπτομέρεια ώστε να μην αφήσει ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι για περισσότερο από έναν χρόνο η 16χρονη συγκέντρωνε χρήματα, έχοντας καταφέρει να μαζέψει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι είχε μαζί της φωτογραφία διαβατηρίου, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως να έχει φύγει στο εξωτερικό.

Οι αστυνομικοί έχουν ελέγξει τις λίστες επιβατών και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το όνομά της δεν εμφανίζεται σε πτήσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Έτσι, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να ταξίδεψε με λεωφορείο είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό τη Γερμανία.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)