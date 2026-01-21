Για 14η συνεχόμενη ημέρα παραμένει άγνωστη η τύχη της 16χρονης Λόρας, με τις Αρχές να συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε νέο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Η εξαφάνισή της εξακολουθεί να περιβάλλεται από ερωτήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Το Amber Alert για την ανήλικη παρατάθηκε για ακόμη 48 ώρες, έπειτα από εισαγγελική εντολή, προκειμένου να διατηρηθεί σε εγρήγορση ο μηχανισμός αναζήτησης. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς στο επίκεντρο έχει τεθεί μαρτυρία από το Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, γυναίκα φέρεται να είδε σε σταθμό του μετρό μια κοπέλα που έμοιαζε με τη Λόρα και να την άκουσε να μιλά γερμανικά, λέγοντας τη φράση: «Εγώ δεν γυρίζω πίσω, εσύ να τον χωρίσεις». Η συγκεκριμένη κατάθεση αξιολογείται προσεκτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν εκ νέου στην Ασφάλεια Πατρών για συμπληρωματικές καταθέσεις. Δεν αποκλείεται να εξεταστούν ξεχωριστά, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μητέρα της Λόρας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Από το σχολικό περιβάλλον της ανήλικης προκύπτει πως η σχέση της με τη μητέρα της ήταν καλή, ωστόσο διαφορετική εικόνα φαίνεται να υπήρχε σε ό,τι αφορά τον πατέρα της, τον οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, φοβόταν.

Υπενθυμίζεται περιστατικό που είχε αναφέρει φίλη της, κατά το οποίο ο πατέρας της την είχε κουρέψει τιμωρητικά. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι η Λόρα είχε εμφανίσει στο παρελθόν σημάδια αυτοτραυματισμού, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.