Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», αφού έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας, όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Όπως ενημέρωσε σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική.

Αρχικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου «Αναγέννηση», αυτοί καταγγέλλουν ότι η ενδονοσοκομειακή έξαρση της γαστρεντερίτιδας, έχει σαρώσει το νοσοκομείο «Αττικόν» και αρρωσταίνουν ο ένας μετά τον άλλον, νοσοκομειακοί, ασθενείς και συνοδοί.

Εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση προκλήθηκε εξαιτίας των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου όπως η μόνιμη υπερπληρότητα, τα ράντζα στους διαδρόμους και η υποστελέχωση επιτείνουν το πρόβλημα και δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης και περιορισμού της διασποράς.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ενημέρωσε με τη σειρά του ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και έως τις 26 Μαΐου, υπήρχαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς εκ των οποίων τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό.

Στη συνέχεια ο Μ. Γιαννάκος ανέφερε ότι: «σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης όπως απομόνωση ασθενών και άδεια στους υπαλλήλους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Γίνονται απολυμάνσεις, μέτρα αποφυγής της διασποράς.

Η ανακοίνωση του Σωματίου Εργαζομένων

ΕΚΤΑΚΤΟ: Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν με κρούσματα υγειονομικούς, ασθενείς, συνοδούς.

Πώς θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα;

Το Σωματείο Εργαζομένων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο μας, με κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς (!!!).

Το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό «συμβάν» αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το «Αττικόν» βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας.

Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας.

Επιτέλους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας και η Διοίκηση ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΖΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ;

Θα παρέμβει ο εισαγγελέας; Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες!

Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;

Το Σωματείο μας καλεί όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων που αντέδρασε άμεσα. Επισημαίνουμε πως η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική. Βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, που αποδέχονται τα ράντζα ως «κανονικότητα», που μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους διαρκούς έκτακτης ανάγκης.

Απαιτούμε άμεσα:

1. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων.

2. Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία.

3. Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους.

4. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σάββατου 30 Μαΐου να αποδεσμευτεί το Αττικόν από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπέδιου. Νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα. Το «Αττικόν» δεν αντέχει άλλο.

Το ΔΣ

Νοσοκομείο Αττικόν: Το υπουργείο Υγείας για τα κρούσματα νοροϊού – «Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία»

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση για τα κρούσματα νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικόν.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας, ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννέα (9) ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

