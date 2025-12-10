Οι αγρότες «βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει τι θέλουν» δήλωσε στο Open ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης– ενώ παράλληλα κατηγόρησε αυτούς που απέκλεισαν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο πως δεν νοιάζονται αν θα πεθάνει ένας καρκινοπαθής.

«Η κυβέρνηση διά του πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους. Ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Φαίνεται κάποιους από αυτούς που έκλεισαν το αεροδρόμιο δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους θα χάσουν τη ζωή τους», είπε ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας πως καλό θα ήταν να έχουν μια αντιπροσωπεία για να μιλήσουν με την κυβέρνηση και να βρεθεί τι μπορεί να γίνει από όσα ζητούν. Όπως τόνισε, «αν το βασικό αίτημα είναι γιατί άργησαν να πληρωθούν οι ενισχύσεις, η απάντηση είναι ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν αφού ξεκίνησαν οι πληρωμές. Όταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν 600 εκατ. παραπάνω, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο των δρόμων και των αεροδρομίων, επειδή καθυστέρησαν για έναν μήνα να πάρουν τα χρήματα. Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο, ακούμε κάτι διαφορετικό».

Ως προς την εισαγγελική παρέμβαση, υπογράμμισε πως «οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Ότι όπου διαπράττονται εγκληματα και οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να συγκροτήσουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς να κάνουν διώξεις. Δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας…Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερς, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».