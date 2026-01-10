



Για περίπου τέσσερις ώρες βρέθηκε σήμερα (10/1) στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 22χρονος Χ. που έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο νεαρός, που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, είχε αρχικά δηλώσει συνεργός, αναλαμβάνοντας τότε την ηθική αυτουργία του εγκλήματος.

Ωστόσο, μετά τη συνεχιζόμενη ανακριτική έρευνα, η Α’ Ανακρίτρια Πρωτοδικείου Καλαμάτας φέρεται να αποδίδει πλέον στον 22χρονο τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, εκτιμώντας ότι ήταν εκείνος που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Πρόκειται για ουσιώδη μεταβολή της κατηγορίας, την οποία ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, επιμένοντας ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Ανατροπή στην υπόθεση Φοινικούντας: Τι λένε οι δικηγόροι του

Οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισής του, Νικόλαος Αλετράς και Αλέξανδρος Μαργέλης, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας, αίτημα που έγινε δεκτό εν μέρει, με την ανακρίτρια να ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία τη συμπληρωματική απολογία την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 10 το πρωί.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Αλετράς έκανε λόγο για εξαιρετικά ογκώδη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει τεράστιο όγκο ηλεκτρονικών και φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ μόνο τα ψηφιακά αρχεία αγγίζουν τα 600 gigabyte.

Όπως τόνισε, στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές συλλήψεις και απολογίες, γεγονός που καθιστά τον διαθέσιμο χρόνο ιδιαίτερα περιορισμένο για την προετοιμασία μιας πλήρους υπερασπιστικής γραμμής.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο άλλος 22χρονος

Την ίδια ώρα, εξελίξεις καταγράφονται και για τον δεύτερο 22χρονο κατηγορούμενο, Ι.Μ., ο οποίος αρχικά φερόταν ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, αλλά πλέον αντιμετωπίζεται από τις ανακριτικές αρχές ως συνεργός.

Ο νεαρός βρίσκεται επίσης ενώπιον της ανακρίτριας για συμπληρωματική απολογία, με τον συνήγορό του να αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.

Η υπόθεση της Φοινικούντας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με τις ανακριτικές αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τους ρόλους και τις ευθύνες των εμπλεκομένων, σε ένα έγκλημα που συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και την κοινή γνώμη.

