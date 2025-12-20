Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας βρίσκεται σήμερα, ο 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, μετά την εμφάνισή του αυτοβούλως, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, χωρίς δικηγόρο, αφότου – όπως υποστήριξε – επέστρεψε από τη Γερμανία.

Advertisement

Advertisement

Ανήμερα της εμφάνισής του στο Α.Τ., μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του, ενώ παράλληλα του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, για συνέργεια στη διπλή δολοφονία. Ο 30χρονος ζήτησε κι έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί, ισχυριζόμενος ενώπιον του Δικαστηρίου ότι είναι αθώος.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στον 30χρονο κατηγορούμενο φέρεται πως αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού. Στο «μικροσκόπιο», επίσης, είναι η πιθανότητα ο κατηγορούμενος να καθοδηγούσε τον 22χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού. Μάλιστα, το λευκό σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μεταφορικό μέσο, παραλήφθηκε από τους δύο 22χρονους, ένα βράδυ πριν το έγκλημα και προτού μεταβούν στη Μεσσηνία, από τοποθεσία κοντινή στο σπίτι του 30χρονου.

Η έρευνα παραμένει, πάντως, σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ήδη τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί.

Οι κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων της ανακρίτριας, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και φίλος του, επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Οι Αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι συνέταιρος του επιχειρηματία που έχει προφυλακιστεί και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εμπλέκεται στην υπόθεση.

Advertisement

Το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στον χώρο του κάμπινγκ, την ώρα που σε αυτό διέμεναν δεκάδες τουρίστες. Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι δύο 22χρονοι, κατηγορούμενοι ο ένας ως φυσικός αυτουργός των ανθρωποκτονιών και ο άλλος ως συνεργός του.

Οι έρευνες των Αρχών από την πρώτη στιγμή κινήθηκαν σε πολλά επίπεδα, με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίζουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα ψηφιακά δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και οι καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων.

Πηγή: dikastiko.gr

Advertisement