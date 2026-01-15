Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κεντρικό σημείο της Δάφνης πλησίον του Μετρό.

Η Πυροσβεστική έχει κινητοποιηθεί και στο σημείο σπεύδουν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες. Η φωτιά μαίνεται πλησίον της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Κυνηγού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αναγνωστών που επικοινώνησαν η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω του καπνού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ώστε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για τη γύρω περιοχή. Υπάρχουν έντονες φλόγες στο σημείο.