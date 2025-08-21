Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας- σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ελεγχθεί μετά από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή υπάρχουν, μεταξύ άλλων, πολλα ελαιόδενδρα και ορισμένες καλλιέργειες.

Ενας εθελοντής που έσπευσε να συνδράμει στην προσπάθεια κατάσβεσης τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, έλαβε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κοντινό Κέντρο Υγείας.

Αναλυτικότερα, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.