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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στον Πύργο Ηλείας, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή στις Κολιρέικες Παράγκες.

Λίγο μετά τις 18:00 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της φωτιάς.

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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 55 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, συγκεκριμένα τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.