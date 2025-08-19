Τουλάχιστον 454.000 καμένα στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από τις φωτιές μέχρι σήμερα (19/8) από την αρχή του 2025, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr, Κώστα Λαγουβάρδο, με τη φετινή χρονιά να κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών, όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.

Φωτιές: Οι 5 πιο καταστροφικές χρονιές

Έτος – Καμένες εκτάσεις (στρ)

2007 – 2.717.000

2023 – 1.747.000

2021 – 1.307.000

2012 – 524.000

2025 – 454.000

O Κ.Λαγουβάρδος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των καμένων εκτάσεων από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9 εκατ. στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3,5 εκατ. στρέμματα – η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.