Μία 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από τον Βόλο κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την 7χρονη κόρη της, σε μία είδηση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του taxydromos.gr, η γυναίκα φέρεται να συνελήφθη από αστυνομικούς έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.

Η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται πως σχετίζεται με το μεσαίο παιδί της οικογένειας, ηλικίας επτά ετών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίμαχο υλικό στο κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη μητέρα.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα (9/2). Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να συνελήφθη έπειτα από την προανάκριση που έγινε στην Εισαγγελία Βόλου.

(Με πληροφορίες από taxydromos.gr, magnesianews.gr)