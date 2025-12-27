Απίστευτη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που πέρασαν τα Χριστούγεννα μακριά από το «κλεινόν άστυ» και επιστρέφουν το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Ο λόγος είναι ο ίδιος όπως και στην έξοδο: τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών και τους παραδρόμους μέχρι και τη Βοιωτία από τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι παραμένον στα μπλόκα τους.

Advertisement

Advertisement

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του LamiaReport.gr, η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.

Ουρές χιλιομέτρων και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου όπου ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Βίντεο από την κίνηση στην Εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών