Δεν είναι πια μόνο ο μηχανικός με το κράνος που «κοιτάει αν έχει ρωγμές». Οι σύγχρονες οδικές γέφυρες, οι «έξυπνες» γέφυρες, αποκτούν μόνιμο δίκτυο αισθητήρων, ψηφιακές «σκιές» σε πραγματικό χρόνο και αλγόριθμους που προειδοποιούν πριν κάτι πάει στραβά. Πώς λειτουργεί στην πράξη αυτός ο αόρατος έλεγχος;

Από τον περιοδικό έλεγχο στη διαρκή παρακολούθηση

Παραδοσιακά, η στατική επάρκεια των γεφυρών ελέγχεται με:

οπτικές επιθεωρήσεις,

γεωμετρικές μετρήσεις (καθιζήσεις, ρηγματώσεις),

δοκιμές φόρτισης ανά κάποια χρόνια,

αξιολόγηση γήρανσης υλικών.

Το πρόβλημα; Όλα αυτά “παγώνουν” μια στιγμή στον χρόνο. Μπορούν να χάσουν:

μικροφθορές που εξελίσσονται γρήγορα,

κρυφές βλάβες σε καλώδια, αρμούς ή οπλισμούς,

επιπτώσεις από υπερφορτωμένα φορτηγά, σεισμούς, ακραία καιρικά φαινόμενα.

Έτσι γεννήθηκε η λογική του Structural Health Monitoring (SHM). Μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα που «ακούν», «μετρούν» και καταγράφουν τη ζωή της γέφυρας, όσο περνούν από πάνω της αυτοκίνητα και φορτηγά, σε πραγματικό χρόνο.

Τι μετράμε πάνω σε μια σύγχρονη «έξυπνη» οδική γέφυρα

Ένα σύγχρονο σύστημα SHM σε γέφυρα αυτοκινητοδρόμου μπορεί να περιλαμβάνει δεκάδες έως εκατοντάδες αισθητήρες

Μετρητές παραμόρφωσης (strain gauges)

Τοποθετούνται σε δοκούς, καλώδια, καταστρώματα. Μετρούν πόσο “δουλεύει” το υλικό όταν περνά φορτίο. Από τις τιμές τους φαίνεται αν οι τάσεις μένουν εντός των ορίων σχεδιασμού ή αν κάτι αρχίζει να ξεφεύγει. Οπτικές ίνες – Fiber Bragg Grating (FBG) sensors

Περνούν κατά μήκος της γέφυρας και «πιάνουν» κατανομές παραμόρφωσης και θερμοκρασίας σε συνεχή μήκη, με πολύ υψηλή ακρίβεια. Αν μια ζώνη συμπεριφέρεται διαφορετικά από τις υπόλοιπες, είναι πρώιμο καμπανάκι. Επιταχυνσιόμετρα & αισθητήρες δόνησης

Καταγράφουν πώς “τρέμει” η γέφυρα όταν περνούν αυτοκίνητα, βαριά φορτηγά, όταν φυσά δυνατός άνεμος ή σε σεισμό. Κάθε γέφυρα έχει μια “υπογραφή δόνησης”. Αν αυτή αλλάξει, κάτι στη στατική λειτουργία έχει αλλοιωθεί. Αισθητήρες μετακινήσεων & κλίσης

Inclinometers, LVDTs κ.λπ., που μετρούν βυθίσεις, ανοίγματα αρμών, περιστροφές βάθρων. Χρήσιμα για να φανεί αν μια στήριξη χάνει σταδιακά τη φέρουσα ικανότητά της. Αισθητήρες διάβρωσης & υγρασίας, “έξυπνο” σκυρόδεμα

Ειδικοί ανιχνευτές ή ακόμη και αυτοαισθητοποιούμενο σκυρόδεμα καταγράφουν την πρόοδο διάβρωσης του οπλισμού, μια από τις πιο ύπουλες απειλές για οδικές γέφυρες.

Όλα αυτά συνδέονται με IoT μονάδες, που στέλνουν δεδομένα σε πλατφόρμες στο cloud, χωρίς να απαιτείται διακοπή κυκλοφορίας.

Ο «παλμός» της «έξυπνης» γέφυρας: τι κάνουν τα δεδομένα

Τα δεδομένα από τους αισθητήρες δεν είναι απλώς αριθμοί σε ένα excel. Περνούν από τρία βασικά στάδια:

Φιλτράρισμα & βασικός έλεγχος ανωμαλιών

Συγκρίνονται με όρια ασφαλείας (π.χ. μέγιστες επιτρεπόμενες παραμορφώσεις, συχνότητες ιδιοταλάντωσης). Υπέρβαση ή απότομη αλλαγή ενεργοποιεί ειδοποιήσεις προς τους διαχειριστές. Σύγκριση με υπολογιστικά μοντέλα

Τα πραγματικά δεδομένα “κουμπώνουν” πάνω σε αριθμητικά μοντέλα (π.χ. πεπερασμένα στοιχεία). Αν η πραγματική συμπεριφορά αποκλίνει συστηματικά από το θεωρητικό μοντέλο, οι μηχανικοί επανυπολογίζουν τη φέρουσα ικανότητα και τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής. Machine learning & πρόβλεψη βλαβών

Νεότερες πλατφόρμες χρησιμοποιούν αλγορίθμους για να αναγνωρίσουν “μοτίβα” που προηγούνται βλαβών: σταδιακή μετατόπιση συχνοτήτων, αύξηση παραμορφώσεων σε συγκεκριμένο άνοιγμα, αλλαγή συμπεριφοράς μόνο υπό βαριά φορτία. Στόχος δεν είναι να διαπιστώσουν ότι «κάτι έσπασε», αλλά ότι θα σπάσει αν δεν γίνει συντήρηση.

Ψηφιακά δίδυμα: η «έξυπνη» γέφυρα έχει… avatar

Η πιο χαρακτηριστική εξέλιξη: τα digital twins – λεπτομερή ψηφιακά αντίγραφα της γέφυρας, ενημερωμένα διαρκώς με δεδομένα αισθητήρων.

Επιτρέπουν σε μηχανικούς να “τρέχουν” σενάρια. Δηλαδή τί γίνεται αν αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος βαρέων φορτηγών, πώς αντιδρά η γέφυρα σε έναν σεισμό ή σε καύσωνα + φορτία αιχμής.

Βοηθούν στη γρήγορη ταυτοποίηση τοπικών προβλημάτων:

αν ένα καλώδιο ή μια δοκός δείχνει διαφορετική συμπεριφορά, το μοντέλο φωτίζει το ακριβές σημείο.

Πρόσφατες μελέτες (2024–2025) δείχνουν ότι η ενσωμάτωση ψηφιακών διδύμων σε πραγματικά έργα μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης και αυξάνει την αξιοπιστία των προγνώσεων για τη δομική επάρκεια.

Πώς φαίνεται αυτό στον οδηγό που περνά τη γέφυρα

Ο μέσος οδηγός δεν βλέπει τους αισθητήρες. Στην πράξη όμως:

Κάθε διέλευση φορτηγού “γράφεται” ως παραμόρφωση και δόνηση.

Οι τιμές συγκρίνονται με χιλιάδες προηγούμενες.

Αν ένα φορτίο προκαλέσει ασυνήθιστη απόκριση, το σύστημα το καταγράφει.

Αν η γέφυρα δείχνει σταδιακή «κούραση» μειώνονται τα επιτρεπόμενα φορτία, προγραμματίζεται ενίσχυση και σε ακραία περίπτωση, η κυκλοφορία περιορίζεται ή διακόπτεται πριν η βλάβη γίνει επικίνδυνη.

Σε αρκετές σύγχρονες γέφυρες, τα κέντρα διαχείρισης βλέπουν σε dashboard σε πραγματικό χρόνο:

θερμοκρασίες,

φορτία,

τάσεις,

επίπεδα δόνησης,

alarms σε κρίσιμα σημεία.

Αυτός είναι ο σημερινός “τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ” των γεφυρών. Μόνο που δεν γίνεται κάθε δύο χρόνια, αλλά γίνεται κάθε δευτερόλεπτο.

Το κλειδί: τεχνολογία και ευθύνη

Ο σύγχρονος έλεγχος στατικότητας των γεφυρών αυτοκινητοδρόμων δεν είναι πια θέμα μόνο καλής μελέτης. Είναι συνδυασμός:

μόνιμης παρακολούθησης με αισθητήρες,

έξυπνης ανάλυσης δεδομένων,

ψηφιακών διδύμων,

και – κρίσιμα – θεσμικής υποχρέωσης να αξιοποιούνται αυτά τα εργαλεία και να δημοσιοποιούνται τα ευρήματα.

Εκεί κρίνεται η πραγματική ασφάλεια: όχι μόνο στο αν υπάρχει η τεχνολογία, αλλά στο αν κάποιος κοιτάει τα δεδομένα και παίρνει αποφάσεις εγκαίρως.

Κι εσύ ό,τι αφορά «έξυπνες γέφυρες», δύο παραδείγματα σε δύο μεγάλες περιφέρειες:

Το έργο «Έξυπνες Γέφυρες» για την Αττική προβλέπει εγκατάσταση αισθητήρων σε 36 επιλεγμένες γέφυρες (υποσύνολο, όχι το σύνολο), ένδειξη του μεγάλου αποθέματος τεχνικών στην Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να προτείνει έως 62 γέφυρες για αισθητήρες/SHM σε όλη την Περιφέρεια (όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη) — ένδειξη κλίμακας, όχι καταμέτρηση.