Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, για πρώτη φορά σε ελληνικά αυγά εντοπίστηκαν υπολείμματα φαρμάκων και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα.

Δείτε τη μελέτη εδώ. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment και ανέλυσε 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

Αν και τα επίπεδα βαρέων μετάλλων ήταν χαμηλά και δεν θεωρούνται απειλητικά για τη δημόσια υγεία, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η παρουσία των μολυσματικών ουσιών PFAS (γνωστών και ως «παντοτινά χημικά») συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Το εντομοαπωθητικό DEET βρέθηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ αναδείχθηκε στο πιο κοινό φαρμακευτικό σκεύασμα που ανιχνεύθηκε.

Από τι χαρακτηρίζονται τα PFAS και με ποιες ασθένειες συνδέονται

Τα PFAS έχουν συνέπειες που συνέπειες που συνδέονται με σοβαρές ασθένειες όπως καρκίνο, βλάβες στο ήπαρ και στο ανοσοποιητικό, καθώς και αναπτυξιακά προβλήματα στα παιδιά., ενώ χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν αποικοδομούνται ποτέ, συσσωρεύονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.

Οι μέσες τιμές για PFOS, PFHxS και PFBA καταγράφηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με κάποιες μετρήσεις να φτάνουν έως και 5,30 μg/kg. Σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκαν PFAS, ενώ πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια της Ε.Ε. Στην Ηλεία, κάθε δείγμα υπερέβη τις οδηγίες της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Γιατί τα PFAS που βρέθηκαν στα αυγά αποκαλούνται «πάντα χημικά»

Οι ουσίες PFAS (πε- και πολυφθοροαλκυλικές ενώσεις), γνωστές και ως «παντοτινά χημικά», αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια πάνω από 5.000 διαφορετικών ενώσεων, που παρασκευάζονται συνθετικά και χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικά προϊόντα και καθημερινές εφαρμογές. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η εξαιρετική ανθεκτικότητα στο περιβάλλον, καθώς διαθέτουν πολύ ισχυρούς χημικούς δεσμούς άνθρακα-φθορίου που δεν διασπώνται με φυσικές ή βιολογικές διεργασίες, γι’ αυτό και παραμένουν αμετάβλητες και συσσωρεύονται στο περιβάλλον και στους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.

Συνοπτικά, τα PFAS αποτελούν μια σοβαρή περιβαλλοντική και δημόσια υγειονομική πρόκληση λόγω της ανθεκτικότητάς τους, της ευρείας χρήσης τους και των αρνητικών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα.