Στην αποκάλυψη ότι υπάρχει μια πρόταση από το Άγιο Όρος για Αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια καθώς έζησε και θυσιάστηκε σαν Άγιος προχώρησε ο σκηνοθέτης της ταινίας «Καποδίστριας», Γιάννης Σμαραγδής, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ζήτησε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την καινούρια του ταινία ενώ τόνισε ότι «ο Καποδίστριας είναι το πρόσωπο των ημερών και όχι εγώ».

«To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου χρηματοδοτεί όσα έργα αφορούν τη woke agenda. Όποια ταινία μιλά για πατρίδα κόβεται» συνέχισε ο ίδιος. «Το Υπουργείο Πολιτισμού βάζει τα χρήματα στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αλλά δεν μετέχει στις αποφάσεις.

Όταν έγινε Υπουργός ο κύριος Γιατρομανωλάκης, πήρε το δικαίωμα να ορίσει το ΔΣ του ΕΚΚ καθοδηγούμενος από τον αρχηγό μιας “παράγκας” του Κολωνακίου που βρίσκεται στις παρυφές του Μεγάρου Μαξίμου.

Αυτός χάραξε μια γραμμή που έλεγε ότι αν το έργο αφορούσε τη woke agenda έπαιρνε χρηματοδότηση. Αν αφορούσε στην εξύψωση του Έλληνα, κοβόταν. Όποια ταινία μιλούσε για πατρίδα, κοβόταν” τόνισε ο Γιάννης Σμαραγδής. «Θέλουν να καταργήσουν την Παιδεία, την Ιστορία, τη Θρησκεία αλλά ο λαός αποδεικνύει ότι δεν είναι υποχείριο και ότι αν χρειαστεί θα ξαναβγεί από τον λήθαργο. Δεν είμαστε καμωμένοι για τα μικρά», συνέχισε.

Πηγή: EUROKINISSI

Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας ότι «αφού γεννήθηκε ένας Καποδίστριας στην Ελλάδα χθες, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος στο μέλλον».

Ο Έλληνας σκηνοθέτης σημείωσε ότι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ήταν στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη και τόνισε ότι η ίδια στήριξε την ταινία από την αρχή έως σήμερα και είδε τις αντιδράσεις του κόσμου που έκλαιγε στο τέλος της ταινίας.

Πηγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ/EUROKINISSI

Ως προς τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σημείωσε ότι η συμβολή της ήταν μηδενική και περιέγραψε τη στάση του πρώην περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη που ενώ ήταν να προσφέρει 1.200.000 ευρώ τελικά δεν μπήκε καμία υπογραφή ούτε επί υπουργίας Άδωνη Γεωργιάδη ούτε επί υπουργίας του κ. Παπαθανάση.

«Ο λαός δεν είναι ηλίθιος. Απαντά με το να μπαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες με ρεκόρ εισιτηρίων ενάντια σε μια χούφτα ανθρώπων που πολέμησαν και πολεμούν την ταινία. Ο ελληνικός λαός δεν είναι βλάκας. Δεν έχουμε αλλοιωθεί παρά την κακή στιγμή μας στο σήμερα».

«Πέντε μέρες έχουν περάσει από τότε που η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δεν θα έπρεπε κάποιο πολιτικό πρόσωπο να τη δει;» αναρωτήθηκε ο κ. Σμαραγδής ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, δύο πολιτικοί πήγαν να δουν την ταινία στα κρυφά.

«Δεν κάλεσα κάποιον πολιτικό στην πρεμιέρα της ταινίας. Όποιος θέλει να δει την ταινία να πληρώσει εισιτήριο. Στην πρεμιέρα καλείς κάποιον με τον οποίο νιώθεις ότι έχεις συγγένεια» τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής και επανέλαβε ότι «εάν δεν καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει μπει σε λάθος ποτάμι δεν θα συνέλθει ποτέ η χώρα. Ο Καποδίστριας είναι η ευκαιρία να συναντήσουμε τον ανώτερο εαυτό μας».

Την ταινία που προβάλλεται από τις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους παρακολούθησαν έως σήμερα (6/1) περισσότεροι από 145.000 άνθρωποι.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)

