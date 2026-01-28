Με εξώδικη πρόσκληση προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ο Δήμος Γλυφάδας κλιμακώνει τις ενέργειές του για τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την πόλη κατά τη νεροποντή της 21ης Ιανουαρίου. Ζητά την άμεση δημοσιοποίηση όλων των μελετών και αδειών που αφορούν το έργο υπογειοποίησης του δικτύου στον Υμηττό.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το συγκεκριμένο έργο δημιούργησε «φράγμα» τουλάχιστον 1.200 κυβικών μέτρων χώματος και φερτών υλικών στο ρέμα πάνω από την οδό Μετσόβου. Η βίαιη απελευθέρωσή τους προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες στην πόλη, με καταστροφές στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων.

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ απάντησε ότι το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό εκσυγχρονισμού των ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο, όπως τόνισε ο ΔΕΔΔΗΕ, έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Γραφείο Τύπου του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη» την προσφυγή του Δήμου στη δικαιοσύνη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αλήθεια θα διαλευκανθεί «μακριά από εντυπώσεις και άγονες ρήξεις».

Η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις.