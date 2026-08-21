Στιγμιότυπο από το βίντεο που εξαφάλισε η ΕΡΤ

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Η προσπάθεια διαρρήκτη να παραβιάσει την είσοδο πολυκατοικίας στη Άνω Γλυφάδα χωρίς μάλιστα να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Ο άνδρας φαίνεται να κρατά ένα κατσαβίδι και για περίπου ενάμιση λεπτό προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα, χωρίς να τον απασχολεί η παρουσία κάμερας.

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Κάποια στιγμή, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, το φως στον χώρο σβήνει, πιθανότατα λόγω του αισθητήρα κίνησης ενώ εκείνος κουνάει το χέρι του προς την κάμερα, σαν να προσπαθεί να διαπιστώσει αν κάποιος τον παρακολουθεί ή αν η κάμερα συνεχίζει να καταγράφει.

Συνεχίζει όμως την προσπάθεια και τελικά παραβιάζει την πόρτα.

Όμως μόλις μπαίνει μέσα κάποιος ήχος ή κίνηση τον τρομάζει και εγκαταλείπει.