Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες στο Βόρειο Ημισφαίριο, έχει μπει νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές στην περίοδο έξαρσης της γρίπης.

Ο υποτύπος Κ του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ήδη εντοπιστεί και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται μέτριος, ενώ για τις ευάλωτες ομάδες – άτομα άνω των 65 ετών, άτομα με χρόνιες παθήσεις, έγκυες, ανοσοκατασταλμένα άτομα και όσους ζουν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας – ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.



Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.



Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.