Στον ρόλο του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Στέλιος Φράγκος, ο οποίος μιλώντας στο Growthfund Agora και στο πανελ με τίτλο «Χρηματοδοτώντας και επενδύοντας στο αύριο», τόνισε ότι η νέα θυγατρική του Υπερταμείου ιδρύθηκε για να γίνει καταλύτης επενδύσεων και αρωγός στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

«Έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή αποστολή», τόνισε ο κ. Στέλιος Φράγκος και πρόσθεσε: στόχος μας είναι να γίνουμε ένας επενδυτικός βραχίονας που θα κινητοποιεί ξένα κεφάλαια σε τομείς κλειδιά όπως αυτός της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού», ενώ σημείωσε ότι το Ταμείο ξεκινά με κεφάλαια της τάξης των 300 εκατ. ευρώ αλλά η δράση του θα είναι «δυναμική, κλιμακούμενη και με μετρήσιμα αποτελέσματα».

Παρουσιάζοντας το νέο Ταμείο -θυγατρική του Υπερταμείου- ο κ. Φράγκος είπε πως η σύσταση του Ταμείου έχει ήδη γίνει και έχει στελεχωθεί διοικητικά, ενώ προχωράει το κομμάτι της στελέχωσης και της λειτουργίας. Βασικός στόχος είναι να επενδύει σε υποδομές σε συνεργασία με άλλους επενδυτικούς οργανισμούς κατά βάση από το εξωτερικό. «Το νέο Ταμείο θα δράσει παράλληλα και με άμεση συνεργασία με όλα τα άλλα εργαλεία και τους φορείς της ελληνικής Πολιτείας» υπογράμμισε ακόμη κάνοντας ειδική αναφορά σε συνέργειες και συμπληρωματικότητες με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στον κομβικό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) αναφέρθηκε ο πρόεδρός της, Γιώργος Ζαββός, σημειώνοντας πως τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δώσει – σε συνεργασία με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα – 76. 000 δάνεια ύψους 13,5 δισ. ευρώ σε 55.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες.

«Η ΕΑΤ δεν είναι μόνο αναπόσπαστο τμήμα του νέου τοπίου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά είναι γίνεται κυρίως αρχιτέκτονας μετασχηματισμού του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα πρέπει να έχει ως κεντρικό στοιχείο την καινοτομία», υπογράμμισε ο κ. Ζαββός.

«Η ΕΑΤ ξεδιπλώνει τη φαρέτρα με τα χρηματοδοτικά της εργαλεία σε θέματα βιωσιμότητας και τεχνολογίας» είπε στη συνέχεια, «έχουμε ένα ταμείο καινοτομίας της τάξης των 155 εκατ. ευρώ για δάνεια 400 χιλ. με επιδότηση 20% υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ υπάρχει υποταμείο για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε καινοτόμους τομείς. Ακόμη έχει δημιουργηθεί το HDB Academy. Μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε έτοιμο το Patent Fund. Θέλουμε να βάλουμε την καινοτομία σε όλους τους τομείς για να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα το οποίο θα διαχέει την καινοτομία σε όλους τους τομείς», είπε ο κ. Ζαββός.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Οικονόμου.

Γρηγόρης Σκλήκας : «Back to the future» μετασχηματισμός για τα ΕΛΤΑ

Στους στρατηγικούς στόχους της συνεργασίας με την Alpha Bank αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, λέγοντας: «Η συνεργασία μας με την Alpha Bank σηματοδοτεί έναν μετασχηματισμό και ταυτόχρονα επαναφορά στις ρίζες των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ. Είναι μια επιχείρηση back to the future, προσπαθούμε δηλαδή να συνδέσουμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μετασχηματισμού ταυτόχρονα προσθέτοντας νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα επεκτεινόμαστε σε 3 πυλώνες: τη διόρθωση κόστους, που παραμένει η μεγάλη προτεραιότητα, την αξιοποίηση της περιουσίας και την ίδρυση και προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για όλο το κοινό της Ελλάδας».

Όπως τόνισε, η συνεργασία αξιοποιεί τη γνώση της Alpha Bank και «σταδιακά θα τη δούμε να έρχεται στην αγορά μέσα στον επόμενο χρόνο».

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος τους, αποτελούν έναν φορέα microLogisticsκαι point-to-point services, που ακολουθώντας τη διεθνή τάση προσθέτουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και ιδιαίτερα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. «Απευθυνόμενοι σε ένα μεγάλο φάσμα ιδιωτών που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε το συναλλακτικό τους προφίλ με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα έρθουν με την Alpha», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεση των δύο φορέων «δημιουργεί κάτι κολοσσιαίο για την οικονομία, που αυτή τη στιγμή λείπει σε περισσότερους από 1 εκατ. συμπολίτες μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το στοίχημα βασίζεται στη διαμόρφωση του πιστοληπτικού προφίλ των πολιτών, το οποίο «δημιουργεί βάση ανάπτυξης της οικονομίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «και το γράμμα θα πάμε και τη σύνταξη θα πάμε και χρηματοοικονομικά προϊόντα πηγαίνουμε. Ήδη υπάρχει μια βάση που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πολλαπλασιαστή που θα πάει το βουνό στον Μωάμεθ».

Από την πλευρά της Alpha Bank, ο Deputy CEO, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο. H συνεργασία μας έχει στο επίκεντρο τη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης ως προς τη χρηματοπιστωτική ένταξη, όπου οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μέσα από την προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση σε τοπικά σημεία. Παράλληλα, αποτελεί την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολιστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πεφάνης.

