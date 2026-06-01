Νεκρή βρέθηκε μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα μια 39χρονη γυναίκα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 1 Ιουνίου.

Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το φονικό που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα, όπου ένας 41χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους, την ώρα που στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ακινητοποίηση του 41χρονου και στη συνέχεια τον προσήγαγαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Πώς έγινε το τρομερό έγκλημα

Σύμφωνα με το tharrosnews, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00, όταν γείτονες που άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα ειδοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο έφτασαν στο διαμέρισμα, με τον 41χρονο σύζυγο της γυναίκας να ανοίγει την πόρτα έχοντας αίματα πάνω του.

Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, ενώ έφερε πολλαπλά τραύματα με την ίδια να κρατάει το μαχαίρι στο χέρι της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο δράστης, στην εκδοχή που παρουσίασε στους αστυνομικούς για την άγρια γυναικοκτονία, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε την σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι. Υποστήριξε δε, ότι πάλεψαν και ότι της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Ωστόσο σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν έχει αμυντικά τραύματα, στοιχείο που διαψεύδει τον ισχυρισμό του περί πάλης.

Επιπλέον, από τη σκηνή του εγκλήματος οι αστυνομικοί εκτιμούν και δεν αποκλείουν ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας ετεροχρονισμένα, σκηνοθετώντας ουσιαστικά το σκηνικό, κάτι που αναμένεται να αναδείξει ο ιατροδικαστής.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σορό.

Ο 41χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι όταν σημειώθηκε το τραγικό συμβάν -ηλικίας 10 και 6 ετών-, μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την προανάκριση και την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την 39χρονη, εμφανώς αναστατωμένη, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι: «Κάνει παρέα εδώ και πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν υπήρχαν προβλήματα. Εγώ τους έβλεπα να είναι καλά μαζί. Τα παιδιά βρίσκονται στο νοσοκομείο, και η αδελφή μου μου ζήτησε να τους πάω ρούχα».

Μαρτυρίες γνωστών και φιλών για τον έγγαμο βίο του ζευγαριού

Μιλώντας στην εκπομπή του ANT1, «Αποκαλύψεις» και τον Πέτρο Κουσουλό, φίλοι και γνωστοί του ζευγαριού αποκάλυψαν μερικές σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβίωση της 39χρονης μαζί με τον 41χρονο σύζυγό της.

Ένας εξ αυτών, είπε χαρακτηριστικά: «Μου είχε πει ότι την χτυπάει, ότι τσακώνονται συχνά και μάλιστα την είχε χτυπήσει και μπροστά στα παιδιά. Εκείνη ήθελε να τον χωρίσει αλλά εκείνος δεν την άφηνε».

