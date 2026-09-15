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Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτισε η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media, αναφερόμενη σε ένα τραγούδι του που έχει συνδεθεί με τα παιδικά της χρόνια.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του καλλιτέχνη, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε φέτος τη Βουλγαρία στον μουσικό διαγωνισμό έκανε δύο Instagram stories με αποσπάσματα από το βιντεοκλίπ του «Gucci Φόρεμα», τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 2004.

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Η Dara εξήγησε πως το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί μέρος των αναμνήσεων που έχει από την παιδική της ηλικία και την οικογένειά της. Όπως ανέφερε, ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδερφού της και, μεγαλώνοντας, έγινε και ένα από τα δικά της αγαπημένα.

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη που έχει η μουσική να επαναφέρει στιγμές του παρελθόντος. Με αφορμή το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε πώς ένα μόνο άκουσμα μπορεί να «ζωντανέψει» ξανά εικόνες από το σπίτι, την παιδική ηλικία και ολόκληρες περιόδους της ζωής μας.

Όπως σημείωσε, μόλις άκουσε ξανά το «Gucci Φόρεμα», οι συγκεκριμένες αναμνήσεις επέστρεψαν στο μυαλό της, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο η μουσική μπορεί να συνδέεται με προσωπικές στιγμές και συναισθήματα.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Dara εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Γιώργο Μαζωνάκη για τη μουσική που άφησε πίσω του και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή έγινε κομμάτι των δικών της αναμνήσεων. Παράλληλα, έστειλε την αγάπη της στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε «ελληνική οικογένειά» της.