Η Dara, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό μετά τη νίκη της στη Eurovision εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία με το τραγούδι «Bangaranga», έστειλε δημόσια τις ευχές της στον Σάσα Βεζένκοφ ενόψει του αποψινού τελικού της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια δημοσίευσε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη στήριξή της στον άσο του Ολυμπιακού και ευχόμενη να κατακτήσει το τρόπαιο.

Στο μήνυμά της έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγαρικό αλφάβητο, την αγαπημένη μου γιορτή. Τα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επίσης, εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοβ σήμερα. Πάνω τους νικητή».