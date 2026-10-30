Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο μεγαλύτερος διεθνής αγώνας τριάθλου στην Ελλάδα με 1.700 συμμετοχές από 85 χώρες

18 συμμετοχές από την Ομάδα Εργαζομένων Ποδηλασίας ΔΕΗ σε ατομικούς αγώνες και σκυταλοδρομίες

Με τη συμμετοχή 1.700 τριαθλητών από 85 χώρες ολοκληρώθηκε το φετινό ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία. Η ΔΕΗ, ως ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσηςγια πέμπτη συνεχή χρονιά, στηρίζει ενεργά σημαντικούς αθλητικούς θεσμούς διεθνούς εμβέλειας, συμβάλλοντας στην προώθηση του αθλητισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece, που πραγματοποιήθηκε για έβδομη χρονιά στην Ελλάδα και για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Μεσσηνία, αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή αγώνα τριάθλου στη χώρα. Φέτος κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών, με τις διαθέσιμες θέσεις να έχουν εξαντληθεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή του στη διεθνή τριαθλητική κοινότητα. Αθλητές από χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Αμερική και η Γερμανία βρέθηκαν στη Μεσσηνία, με την Ελλάδα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών.

Advertisement

Advertisement

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις αντοχές τους σε μια απαιτητική διαδρομή συνολικής απόστασης 70,3 μιλίων, που περιλάμβανε 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρεξίματος.

Δυναμική παρουσία της Ομάδας Ποδηλασίας Εργαζομένων ΔΕΗ

Δυναμικό «παρών» στη φετινή διοργάνωση έδωσε και η Ομάδα Ποδηλασίας Εργαζομένων ΔΕΗ, με 18 συμμετοχές, εκ των οποίων 3 ατομικές και 15 σε ομάδες σκυταλοδρομίας. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις τριάθλου, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ανέδειξαν στην πράξη τις αξίες της επιμονής, της προσπάθειας και της υπέρβασης των προσωπικών ορίων, που βρίσκονται στον πυρήνα της διοργάνωσης και της φιλοσοφίας του IRONMAN.

Για τη ΔΕΗ, το ποδήλατο αποτελεί όχι μόνο μέσο άθλησης και ευεξίας, αλλά και σύμβολο βιώσιμης κινητικότητας και υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον. Μέσα από τη στήριξη αθλητικών θεσμών που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα και με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up The Race, η ΔΕΗ προωθεί την κουλτούρα του ποδηλάτου, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, καλύτερο για όλους.

Διαδραστικά παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις στο περίπτερο της ΔΕΗ

Με ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στην Expo Area, η ΔΕΗ προσέφερε στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τρία διαφορετικά διαδραστικά παιχνίδια και να κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από giveaways. Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι «Quizathlon», οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις γνώσεις τους γύρω από τη διοργάνωση του IRONMAN, ενώ με το «IRONmemory» εξάσκησαν τη μνήμη, την ταχύτητα και την παρατηρητικότητά τους. Ξεχωριστή θέση είχε το «1’ Bike Challenge», με δύο ποδήλατα (παιδικό και ενηλίκων), όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία μιας εικονικής ποδηλατικής διαδρομής, συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους μέσα σε ένα λεπτό.

Στηρίζοντας ενεργά μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που προάγουν τις αξίες του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας, η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στην προώθηση του αθλητισμού, ενεργοποιώντας, παράλληλα, τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε ένα διεθνές αθλητικό κοινό.