Η κακοκαιρία Adel σφυροκοπά περιοχές της δυτικής Ελλάδας ήδη από χθες με τα φαινόμενα να εντείνονται. Μάλιστα ήδη τα πρώτα μηνύματα του 112 έχουν σταλεί σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν ήδη στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. Μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» και το το Ρίβιο Αιτωλοακαρνανίας, με πολύ μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς η στάθμη τους ανεβαίνει διαρκώς λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης. Η εικόνα στην περιοχή αλλάζει από λεπτό σε λεπτό, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων. Επίσης εντόνα φαινόμενα και στο Χαλίκι στο Αιτωλικό.

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Κέρκυρα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η κακοκαιρία ADEL, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το kerkyrasimera, η πτήση από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι του νησιού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Άη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι.

Με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας από το ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς πλημμύρισε η αίθουσα.

Συνεχείς κλήσεις στην Πυροσβεστική για άντληση υδάτων

Σύμφωνα με το kerkyrasimera και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Χονδρογιάννη. η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί στις κλήσεις καθώς η κακοκαιρία που πλήττει εντονα τις τελευταιες ώρες την Κέρκυρα έχει προκαλέσει δεκάδες συμβάντα, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και να επιχειρούν ασταμάτητα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι Πυροσβεστική, ΕΜΟΔΕ και ΕΜΑΚ δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις συνεχείς κλήσεις πολιτών, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται διαρκώς.

Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν:

Σε απάντληση υδάτων από φροντιστήριο στο Κοκκίνι,

Στην Κυρά Χρυσικού, όπου δέντρο έχει πέσει και έχει κλείσει τον δρόμο,

Στον Ποταμό, όπου οι κλήσεις είναι συνεχείς και η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη,

Σε φαρμακαποθήκη, στην οποία τα νερά έχουν εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη.

Μήνυμα από το 112 -«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Λίγη ώρα αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κέρκυρας προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

