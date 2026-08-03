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Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Allwyn, καθώς η καμπάνια επικοινωνίας που υποστήριξε τη μετάβαση από τον ΟΠΑΠ στη νέα εποχή της εταιρείας βραβεύτηκε με Bronze Effie Award στην κατηγορία “Corporate Reputation”

Η βράβευση έρχεται να αναγνωρίσει την αποτελεσματικότητα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας γύρω από μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την εταιρεία που είναι η μετάβαση σε μια νέα εταιρική ταυτότητα και την οικοδόμηση της αναγνωρισιμότητας της Allwyn στην ελληνική αγορά.

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Με κεντρικούς άξονες τη συνέπεια, τη σαφήνεια και τη δημιουργία εμπιστοσύνης γύρω από το νέο brand, η καμπάνια κατάφερε να υποστηρίξει τη μετάβαση και να ενισχύσει το awareness και το engagement του κοινού με τη νέα εταιρική ταυτότητα.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς τα Effie Awards αποτελούν έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς θεσμούς στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας. Στο επίκεντρο της αξιολόγησής τους βρίσκεται η πραγματική αποτελεσματικότητα μιας καμπάνιας και η ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική και τη δημιουργικότητα σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το Bronze Effie στην κατηγορία Corporate Reputation αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε για την επικοινωνία της νέας εποχής της Allwyn και της δυναμικής με την οποία η νέα εταιρική ταυτότητα συστήθηκε στο κοινό.

Η επιτυχία της καμπάνιας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των ομάδων και των συνεργατών που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την υλοποίησή της, συμβάλλοντας σε μια μετάβαση με ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα.

Μια διάκριση που συνοδεύει με τον καλύτερο τρόπο το ξεκίνημα της νέας εποχής της Allwyn.