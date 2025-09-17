Η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να είναι βιώσιμη, καινοτόμα και ωφέλιμη για τις τοπικές κοινωνίες όταν συνοδεύεται από στρατηγική υπευθυνότητας, ισχυρές δικλείδες περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαφάνεια.

Σήμερα, η ανάγκη για υπεύθυνη εξόρυξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς το παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον εντείνει την ανάγκη για ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα οι κοινωνίες απαιτούν λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και υπηρετούν το συλλογικό όφελος. Μέσα από τεχνολογικά άρτιες πρακτικές, σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα και ανοιχτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο μεταλλευτικός κλάδος μπορεί να συνδυάσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις με την υπεύθυνη αξιοποίηση των κρίσιμων πρώτων υλών.

Η Eldorado Gold, μέσα από τις θυγατρικές της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης, επενδύει σταθερά στην τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών της και την περιβαλλοντική μέριμνα, καθώς επίσης και σε κοινωνικές δράσεις που σχεδιάζονται από κοινού με τις τοπικές κοινότητες. Η στρατηγική της υπερβαίνει την απλή αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, ενσωματώνοντας τα έργα της στο ευρύτερο αναπτυξιακό οικοσύστημα της χώρας με απτά οφέλη που ξεπερνούν τον κύκλο ζωής μιας επένδυσης.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής. Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός διαθέτει κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 9 εκατ. ευρώ για έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο, συνδυάζοντας επιστημονική ακρίβεια και διαφάνεια: πάνω από 500 σημεία μέτρησης και 15 κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι καταγράφονται και δημοσιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας environmental.hellas-gold.com, ώστε πολίτες και φορείς να έχουν άμεση και τεκμηριωμένη εικόνα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων.

Παράλληλα με το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, η διαχείριση των υδάτων και των τελμάτων αποτελεί επίσης κεντρική προτεραιότητα. Με την τεχνολογία της ξηρής απόθεσης, που αποτελεί βέλτιστη διεθνή πρακτική, η Ελληνικός Χρυσός πετυχαίνει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επαναχρησιμοποιώντας το νερό στην παραγωγική διαδικασία. Για το νερό, η εταιρεία έχει επίσης θέσει σε ισχύ την συστηματική του παρακολούθηση σε πάνω από 220 σημεία δειγματοληψίας, καταφέρνοντας να πετύχει (μαζί με άλλες πρακτικές) τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού κατά 75% μεταξύ του 2014 και του 2023 (ΙΟΒΕ).

Η υπεύθυνη διαχείριση του περιβάλλοντος δεν σταματάει όμως εκεί, αλλά διατρέχει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Με γνώμονα την αρχή της Παράλληλης Αποκατάστασης, σύμφωνα με την οποία η αποκατάσταση του εδάφους ενσωματώνεται σε κάθε φάση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευθεί για την επαναφορά και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, το 44% των εκτάσεων που χρησιμοποιεί η Ελληνικός Χρυσός έχει ήδη αποκατασταθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτής της ουσιαστικής συμβολής στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας, η εταιρεία έχει δημιουργήσει, σε αποκατεστημένο χώρο, ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ελλάδα. Εκεί καλλιεργούνται χιλιάδες τοπικά και ενδημικά είδη φυτών, τα οποία αξιοποιούνται στις μετέπειτα φυτεύσεις που συνοδεύουν τις εργασίες αποκατάστασης.

Στο δε υπό σχεδιασμό έργο στο Πέραμα Έβρου, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης της περιβαλλοντικής μελέτης, ενσωματώνονται επίσης αυστηρές περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προδιαγραφές. Με συνολική επένδυση άνω των 425 εκατ. δολαρίων σε ορίζοντα δύο ετών, το έργο προβλέπεται να δημιουργήσει τα πρώτα 2 χρόνια της κατασκευής του 700 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και δημιουργία αξίας για την τοπική κοινωνία, μέσω ενός σημαντικού προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων, που υπολογίζεται να ξεπεράσει συνολικά τα 15 εκατ. ευρώ.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η δέσμευση της Eldorado Gold για υπευθυνότητα όμως δεν περιορίζεται στο περιβάλλον. Μέσα από τις ελληνικές της θυγατρικές, η εταιρεία υλοποιεί εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών επενδύσεων, σχεδιασμένα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, ώστε κάθε έργο να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες.

Από το 2012 έως το 2024, η Ελληνικός Χρυσός, διέθεσε πάνω από 32 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές δράσεις, με έμφαση σε υποδομές, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική στήριξη και νέες γενιές. Μόνο το 2024, οι κοινωνικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 εκατ. ευρώ διατέθηκαν αποκλειστικά στον Δήμο Αριστοτέλη.

Το συνολικό πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός φτάνει τα 80 εκατ. δολάρια σε διάρκεια 25 ετών και σχεδιάζεται με σταθερό και θεσμικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς τους.

Αντίστοιχα στο Πέραμα Έβρου, η Μεταλλεία Θράκης έχει δεσμευτεί για προγραμματισμένες κοινωνικές επενδύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενίσχυση υποδομών κοινής ωφέλειας, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων δομών, υποστήριξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και δράσεις προστασίας από φυσικές καταστροφές και ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η εμπειρία της Eldorado Gold στην Ελλάδα αποτελεί πρότυπο μίας μακρόπνοης μεταλλευτικής επένδυσης που συνδυάζει την τεχνολογική πρόοδο, την περιβαλλοντική μέριμνα και την κοινωνική ανταπόδοση, αφενός αξιοποιώντας τον φυσικό πλούτο υπεύθυνα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή αφετέρου.