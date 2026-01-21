(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ – Η Eldorado Gold Corporation (TSX:ELD) (NYSE:EGO) (“Eldorado” ή “η Εταιρεία“) είναι στην ευχάριστη θέση να παρέχει ενημέρωση, σχετικά με τα στρατηγικά αναπτυξιακά της έργα στην Ελλάδα, τα οποία αναμένεται να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην Εταιρεία το 2026 και μετά. Η Ελλάδα παραμένει το κλειδί για τη στρατηγική της Eldorado, με τρία έργα – τις Σκουριές, την αναβάθμιση της Ολυμπιάδας και το Έργο στο Πέραμα Έβρου- να προχωρούν όπως είχε προγραμματιστεί, προετοιμάζοντας την Εταιρεία για σημαντική αύξηση της παραγωγής, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και ενισχυμένες ταμειακές ροές.

Σημαντικά γεγονότα

Το Έργο Σκουριών προχωρά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος



Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος αναμένεται προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του έτους. Η συνολική πρόοδος έχει φτάσει το 90% συμπεριλαμβανομένης της πρώτης φάσης κατασκευής και το 78% για τη φάση 2 της κατασκευής (στις 31 Δεκεμβρίου 2025). Η ολοκλήρωση των μηχανικών εργασιών και για τα έξι φίλτρα των τελμάτων έχει επιτευχθεί.Η επιφανειακή εξόρυξη εξελίσσεται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα δημιουργώντας σημαντικά αποθέματα μεταλλεύματος για την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας.Η υπόγεια εξόρυξη ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη από τις δύο δοκιμαστικές εξορύξεις, με το μετάλλευμα να αποθηκεύεται στην επιφάνεια. Οι ομάδες επεξεργασίας και συντήρησης είναι πλήρως στελεχωμένες και συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και προ-θέσης σε λειτουργία.

Οι εμπορικοί όροι για την πώληση των συμπυκνωμάτων συμφωνήθηκαν με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, με τις θετικές συνθήκες στην αγορά χαλκού να δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις.



Η αναβάθμιση της Ολυμπιάδας σε εξέλιξη



Η πρόοδος της κατασκευής συνεχίζεται με τις χωματουργικές εργασίες να προχωρούν, αναβαθμίσεις των υποδομών να βρίσκονται σε εξέλιξη και όλο τον εξοπλισμό επέκτασης του εργοστασίου (μύλου) να βρίσκεται στον χώρο.Η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται το 3ο τρίμηνο του 2026 με την αύξηση της παραγωγής να αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2026.

Τα νέα συμβόλαια συμπυκνωμάτων που εκτελέστηκαν για το 2026 περιλαμβάνουν σημαντικά βελτιωμένους όρους σε πληρωτέα μέταλλα και στις χρεώσεις επεξεργασίας συμπυκνώματος σε σύγκριση με το 2025, παρέχοντας σημαντική αύξηση στις ταμειακές ροές. Αυτοί οι βελτιωμένοι όροι αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές συνθήκες της αγοράς και τις στρατηγικές εμπορικές ενέργειες της Eldorado.



Το Έργο Περάματος σε αναπτυξιακή φάση



Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην επικοινωνία με τους τοπικούς εταίρους και να ενσωματωθούν οι απόψεις τους. Δύο διαδικασίες διαβούλευσης αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, μία από το Ελληνικό Δημόσιο και μία από την Eldorado.

Δημιουργήθηκε ομάδα έργου με έδρα τη Θράκη (Αλεξανδρούπολη), ενώ η G Mining Services Inc., έχει αναλάβει την ολοκλήρωση επικαιροποιημένης μελέτης σκοπιμότητας.



«Η αφοσιωμένη ομάδα μας στις Σκουριές ολοκλήρωσε μια εξαιρετική χρονιά», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Με τις μηχανικές εργασίες στον μύλο και στα κυκλώματα του θραυστήρα να έχουν ολοκληρωθεί, την υπόγεια και επιφανειακή ανάπτυξη να εξελίσσονται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και το εργοστάσιο αφύγρανσης τελμάτων να πλησιάζει προς την ολοκλήρωση, η ομάδα εργάζεται ώστε να διατηρήσει τη δυναμική και να παραδώσει με ασφάλεια την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2026. Ενώ η μονάδα αφύγρανσης τελμάτων και η διαχείριση τελμάτων προχωρούν βάσει σχεδιασμού, η βασική εκκρεμότητα είναι η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών εργασιών και των εργασιών οργάνων & αυτοματισμού στις εγκαταστάσεις του έργου. Ωστόσο, έχουμε σαφή εικόνα για το απαιτούμενο προσωπικό για την επίτευξη του πρώτου στόχου παραγωγής. Οι Σκουριές είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Eldorado, έργο που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική παραγωγή χρυσού και χαλκού και ισχυρές ταμειακές ροές για δεκαετίες, παρέχοντας παράλληλα διαρκή οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα.

Πέρα από τις Σκουριές, είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι με την πρόοδο στην Ολυμπιάδα, όπου η επέκταση του μύλου σε 650.000 τόνους ετησίως από 500.000 τόνους ετησίως προχωρά προς την ολοκλήρωσή της αργότερα τη φετινή χρονιά. Αυτό αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντική αξία μέσω υψηλότερης παραγωγής, ενώ οι βελτιωμένοι όροι πώλησης του συμπυκνώματος θα ενισχύουν την ταμειακή ροή. Επιπλέον, το 2026 διαμορφώνεται ως μια συναρπαστική χρονιά για την ομάδα γεωλογικής έρευνας της Ολυμπιάδας, με πολλαπλά σημεία υψηλής αξίας που εντοπίστηκαν κοντά στην περιοχή της υφιστάμενης δραστηριότητάς μας.

Στο Πέραμα, η υποβολή της ΜΠΕ και η συνεχιζόμενη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη αυτού του υψηλής περιεκτικότητας και χαμηλού κόστους έργου. Μαζί, αυτά τα έργα, καθώς και η πολλά υποσχόμενη γεωλογική έρευνα, υπογραμμίζουν τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της Ελλάδας στο μέλλον της Eldorado, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχυμένη αξία για τους μετόχους. Η εστίασή μας συνεχίζει να είναι η λειτουργία των Σκουριών και η υλοποίηση μιας ελεγχόμενης και ασφαλούς ενίσχυσης της παραγωγής μας, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας στην Ελλάδα».

Οι Σκουριές προχωρούν προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Το έργο Σκουριών, μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βρίσκεται στην Χαλκιδική στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ένα πορφυριτικό έργο χαλκού-χρυσού. Τον Ιανουάριο του 2022, η Eldorado δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Μελέτης Σκοπιμότητας του Έργου με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του μεταλλείου τα 20 έτη και αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού1.

Η πρώτη παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του 2026. Η πρόβλεψη παραγωγής και κόστους θα αποτελεί μέρος της συνολικής πρόβλεψης της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Συμφωνίες Πώλησης Συμπυκνώματος

Οι εμπορικοί όροι για την πώληση συμπυκνωμάτων έχουν συμφωνηθεί, με την εκτέλεση των συμβάσεων να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Οι συμφωνίες θα καλύψουν περίπου το 80% του συμπυκνώματος χαλκού για περίοδο 2 έως 3 ετών ανάλογα με τη συμφωνία και, δεδομένου ότι η αγορά καθαρού συμπυκνώματος χαλκού είναι περιορισμένη, αναμένουμε να εξασφαλίσουμε οικονομικούς όρους σημαντικά ευνοϊκότερους από εκείνους που είχαν υιοθετηθεί στις παραδοχές της μελέτης σκοπιμότητας του 2022.

Εκτίμηση Κεφαλαίου

Το 1ο τρίμηνο του 2025, η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου αναθεωρήθηκε σε 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια και το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτούμενο. Η εμπορική δανειακή χρηματοδότηση έργου και η διευκόλυνση ΤΑΑ (RRF) συνολικού ύψους 680,4 εκατομμυρίων ευρώ (798,9 εκατομμύρια δολάρια) έχουν αναληφθεί πλήρως.

Παρότι αναφέρουμε το κόστος κεφαλαίου των Σκουριών σε δολάρια ΗΠΑ, η επίμονη ισχύς του ευρώ μέχρι το τέλος του 2025 οδήγησε σε δυσμενή συναλλαγματική επίδραση, που εκτιμάται να ανέλθει σε περίπου 43 εκατομμύρια δολάρια (μέχρι την εμπορική παραγωγή). Ο αντίκτυπος στα ταμειακά μας υπόλοιπα μετριάστηκε σημαντικά μέσω συναλλαγματικών κερδών ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων από τα ταμειακά διαθέσιμα σε ευρώ έως το τέλος του 2025.

Το κεφάλαιο του έργου ανήλθε συνολικά σε περίπου 137 εκατομμύρια δολάρια2 το 4ο τρίμηνο του 2025 και περίπου 475 εκατομμύρια δολάρια2 για το 2025, ελαφρώς υψηλότερο από το αναθεωρημένο εύρος πρόβλεψης των 440 έως 470 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς συνεχίσαμε να επιταχύνουμε τις εργασίες σε διάφορους μη κρίσιμους τομείς, ενώ προχωρήσαμε προληπτικά σε πρωτοβουλίες ελαχιστοποίησης του κινδύνου σε ολόκληρο το Έργο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το σωρευτικό κεφάλαιο του έργου που επενδύθηκε στη φάση 2 της κατασκευής ανήλθε συνολικά σε 980 εκατομμύρια δολάρια2.

Το 1ο τρίμηνο του 2025, διατέθηκαν επιπλέον 154 εκατομμύρια δολάρια σε επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο για την ολοκλήρωση πρόσθετης προ-εμπορικής παραγωγής από την υπόγεια και επιφανειακή εξόρυξη και την επιτάχυνση της αγοράς κινητού εξοπλισμού εξόρυξης υψηλότερης χωρητικότητας (αρχικά αναμενόταν να αγοραστεί μετά την εμπορική παραγωγή ως μέρος του συμβατικού στόλου εξόρυξης).

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κόστος κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθεί μέχρι την εμπορική παραγωγή κατά περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την:

Περαιτέρω επιτάχυνση της υπόγειας ανάπτυξης: Οι ρυθμοί ανάπτυξης υπερβαίνουν τον σχεδιασμό με πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα. Αναμένουμε να συνεχίσουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης έως το 2026 για να μειώσουμε τα ρίσκα της υπόγεια παραγωγής και να διευκολύνουμε την ταχύτερη αύξηση της υπόγειας εξόρυξης το 2027. Αυτό θα μας επιτρέψει επίσης να αυξήσουμε τον αριθμό των δοκιμαστικών εξορύξεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2026 από δύο σε τέσσερις, που οδηγεί σε μια αύξηση περίπου 145.800 τόνων το 2026.

Αύξηση του πλάτους των στοών εξόρυξης από 15 μέτρα σε 20 μέτρα, που οδηγεί σε αύξηση περίπου 24.300 τόνων ανά εξόρυξη, με συνακόλουθη ενίσχυση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους.

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ήταν περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια2 το 4ο τρίμηνο του 2025 και περίπου 86 εκατομμύρια δολάρια2 για το 2025, σύμφωνα με το εύρος πρόβλεψης των 80 έως 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, το σωρευτικό επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε περίπου 93 εκατομμύρια δολάρια2.

Κατασκευαστικές Δραστηριότητες

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν 90% συμπεριλαμβανομένης της πρώτης φάσης κατασκευής και 78% για τη φάση 2 της κατασκευής.

Πρωτογενής Θραυστήρας

Συνεχίζεται η πρόοδος στην κατασκευή της κτιριακής δομής του θραυστήρα με το σκυρόδεμα να έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο πρωτογενής θραυστήρας είναι μηχανικά πλήρης και τοποθετημένος στη θέση του, με τις εργασίες να συνεχίζονται για την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Έχουν εγκατασταθεί μεταφορείς (ταινιόδρομοι) από τον κύριο θραυστήρα μέσω της αποθήκης χονδροειδούς μεταλλεύματος στη μονάδα επεξεργασίας και οι εγκαταστάσεις ιμάντων ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2026.

Η θεμελίωση του θόλου αποθήκευσης έχει ολοκληρωθεί και η συναρμολόγηση της δομής του θόλου προχωρά. Δύο από τους τρεις τροφοδότες ανάκτησης και οι σχετικές εργασίες κατασκευής της χοάνης έχουν εγκατασταθεί, με την προσυναρμολόγηση να βρίσκεται σε εξέλιξη στον εναπομείναντα τροφοδότη ανάκτησης. Η εγκατάσταση του προκατασκευασμένου χώρου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Εργοστάσιο Επεξεργασίας

Οι εργασίες στη μονάδα επεξεργασίας παραμένουν επικεντρωμένες στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τις σωληνώσεις, τον διάδρομο καλωδίων και την καλωδίωση για την προετοιμασία του πρώτου μεταλλεύματος. Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής και μέσης τάσης από πολλαπλούς υποσταθμούς εντός του δικτύου της μονάδας επεξεργασίας προχωρά, και η δομή του κτιρίου ελέγχου έχει ολοκληρωθεί με ηλεκτρολογικές εργασίες σε εξέλιξη σε όλα τα σημεία.

Οι μηχανικές εργασίες στα κτίρια του εργοστασίου ασβέστη, των φυσητήρων επίπλευσης και των συμπιεστών έχουν ολοκληρωθεί. Εγκαταστάθηκε ο προκατασκευασμένος ηλεκτρικός χώρος διανομής για τους συμπιεστές, με τα καλώδια και τις απολήξεις να προχωρούν. Οι περιοχές αντιδραστηρίων προχωρούν καλά σε διάφορα στάδια μηχανικών εργασιών, σωληνώσεων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Δεξαμενές καθίζησης (πυκνωτές)

Δύο από τους τρεις πυκνές αποβλήτων που απαιτούνται για την αρχική εκκίνηση είναι μηχανικά πλήρεις, με την ηλεκτρική καλωδίωση και την εγκατάσταση οργάνων σε εξέλιξη. Ο τρίτος πυκνωτής αποβλήτων δεν απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας και προχωρά σύμφωνα με την προγραμματισμένη εκκίνηση μετά την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος.

Οι δοκιμές νερού έχουν ολοκληρωθεί και οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων έχουν προχωρήσει καθώς ολοκληρώνονται οι εγκαταστάσεις συστοιχιών σωληνώσεων. Οι εργασίες προχωρούν στις σχετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων του κτιρίου του αντλιοστασίου και των ηλεκτρολογικών εργασιών και των εγκαταστάσεων δεξαμενών στο κτίριο κροκιδωτικού. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο κτίριο του δευτερεύοντος υποσταθμού των πυκνωτών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τα καλώδια και τις απολήξεις να έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Μονάδα Αφύγρανσης Τελμάτων

Οι εργασίες συνεχίζονται στη μονάδα αφύγρανσης τελμάτων, η οποία προχωρά βάσει σχεδιασμού. Η εγκατάσταση της μεταλλικής κατασκευής του κτιρίου έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, με την εξωτερική επένδυση του κτιρίου να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Οι μηχανικές εργασίες προχώρησαν με την ολοκλήρωση και των έξι φίλτρων, καθώς και των σχετικών περιστρεφόμενων θυρών, τροφοδοτικών και μεταφορέων. Η εγκατάσταση σωλήνων και διαδρόμου καλωδίων προχώρησε όπως είχε προγραμματιστεί. Η χαλύβδινη κατασκευή του κτιρίου του συμπιεστή έχει ολοκληρωθεί και οι έξι συμπιεστές και οι δέκτες αέρα είναι μηχανικά πλήρεις.

Η κατασκευή της δεξαμενής του εργοστασίου φίλτρων έχει προχωρήσει με τρεις δεξαμενές να έχουν ολοκληρωθεί και τις υπόλοιπες δύο δεξαμενές να έχουν συναρμολογηθεί και να έχουν δοκιμαστεί με νερό, με τις εργασίες εσωτερικής επίστρωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κατασκευή της δεξαμενής νερού διαύγασης έχει προχωρήσει σύμφωνα με το σχέδιο.

Έχει εγκατασταθεί ο προκατασκευασμένος ηλεκτρικός χώρος διανομής, με τον διάδρομο καλωδίων και την ηλεκτρική εγκατάσταση να προχωρούν.

Συνεχίζονται οι εργασίες στις υποδομές χειρισμού τελμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος μεταφοράς στοίβαξης οριζόντιας και καθοδικής κλίσης. Αυτή η περιοχή παρουσιάζει κάποια πρόσθετη πολυπλοκότητα, αλλά η ομάδα τη διαχειρίζεται ενεργά.

Γραμμή ισχύος

Η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύριος και ο δευτερεύων υποσταθμός προχωρούν για να υποστηρίξουν την έναρξη λειτουργίας το 1ο τρίμηνο του 2026. Τα σχέδια έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και οι δραστηριότητες σύναψης συμβάσεων έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Παρότι αυτά τα ορόσημα αντικατοπτρίζουν ισχυρή πρόοδο, το χρονοδιάγραμμα έχει συμπιεστεί σε κάποιο βαθμό λόγω της διαθεσιμότητας πόρων.

Δραστηριότητες για την Έναρξη Λειτουργίας

Η προ-θέση σε λειτουργία των φίλτρων συμπίεσης συμπυκνωμάτων έχει ολοκληρωθεί, μαζί με όλες τις δοκιμές νερού στις κυψέλες και τις δεξαμενές επίπλευσης. Η προ-θέση σε λειτουργία του θραυστήρα μεταλλεύματος έχει ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών πληρώσεων (first fills) και της ολοκλήρωσης των λιστών εκκρεμοτήτων της κατασκευής (punch lists). Η περιοχή του θραυστήρα έχει ενεργοποιηθεί και έχει ολοκληρωθεί η φάση θερμής δοκιμαστικής λειτουργίας (hot commissioning) των συστημάτων μεταφοράς και ελέγχου διεργασιών. Η προ-θέση σε λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας, των βοηθητικών συστημάτων και συστημάτων επεξεργασίας νερού έχει ξεκινήσει. Οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων και καλωδίων συνέχισαν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με έμφαση στην επίπλευση, τη λείανση, το φιλτράρισμα των τελμάτων και την πρωτογενή θραύση. Η θέση σε λειτουργία αυτών των λειτουργιών αναμένεται να ξεκινήσει καθώς τα υποσυστήματα ολοκληρώνονται από την ομάδα κατασκευής.

Ολοκληρωμένη Μονάδα Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων

Η κατασκευή του φράγματος Καρατζά Λάκκου (ΚΛ) προχώρησε σταθερά, με συνεχή πρόοδο της εγκατάστασης υπόγειας αποστράγγισης, έναρξη της μηχανικής ανύψωσης πλήρωσης του φράγματος και προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη φάση κατασκευής της στεγανωτικής τάφρου.

Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την προετοιμασία ενός ειδικού χώρου για την αρχική τοποθέτηση των τελμάτων, ο οποίος αναμένεται να απλοποιήσει τη διαδικασία εκκίνησης.

Η κατασκευή του χώρου απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας (LGO) συνεχίστηκε, με το κάτω τμήμα να προχωρά πέρα από το ορόσημο στο υψόμετρο 340 (RL – Reduced Level).

Έγιναν βελτιώσεις στην κατασκευή του Συστήματος Διαχείρισης Υδάτων, ιδίως η ολοκλήρωση του φράγματος και η εφαρμογή ενός προγράμματος πασσάλων για τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας του καναλιού εκτροπής KT2. Το Σύστημα Διαχείρισης Υδάτων απέδωσε καλά κατά τη διάρκεια των πρόσφατων βροχοπτώσεων, προστατεύοντας τις κατασκευαστικές δραστηριότητες στις περιοχές KL και LGO, και διασφαλίζοντας ότι, τόσο τα συστήματα εκτροπής νερού επαφής όσο και τα συστήματα εκτροπής νερού χωρίς επαφή, λειτουργούσαν με βάση τον σχεδιασμό.

Οι μηχανικές εγκαταστάσεις της ενδιάμεσης μονάδας επεξεργασίας νερού (IWTP) βρίσκονται σε καλό δρόμο, ενώ οι εργασίες θεμελίωσης της μονάδας επεξεργασίας νερού (WTP) ξεκίνησαν όπως είχε προγραμματιστεί.

Επιτάχυνση Λειτουργιών και Επιχειρησιακή Ετοιμότητα

Επιφανειακή Εξόρυξη

Η επιφανειακή εκμετάλλευση (open pit) έχει αυξήσει τις λειτουργίες της κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 με τέσσερα συνεργεία να δραστηριοποιούνται νωρίτερα από τον προγραμματισμό για την κατασκευή αποθηκών μεταλλεύματος για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2025, υπήρχαν περίπου 1,2 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος σε απόθεμα3 από την επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη, που περιείχαν περίπου 47,3 χιλιάδες ουγκιές χρυσού και 12,5 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Ο έλεγχος ποιότητας με γεωτρήσεις που καλύπτει το 95% της Φάσης 1 της επιφανειακής εξόρυξης ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνοντας τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής.

Υπόγεια Ανάπτυξη

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της υπόγειας πρόσβασης συνέχισαν να επιταχύνονται. Συνολικά 1.155 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν το 4ο τρίμηνο του 2025. Κατά τη διάρκεια του 2025, η υπόγεια ανάπτυξη ανήλθε συνολικά σε 3.092 μέτρα, δηλαδή περίπου 900 μέτρα περισσότερη ανάπτυξη από ό,τι είχε προϋπολογιστεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Το πρόγραμμα δοκιμαστικών εξορύξεων απέδωσε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η πρώτη από τις δύο δοκιμαστικές στοές εξόρυξης εξορύχθηκε πλήρως και η δεύτερη δοκιμαστική εξόρυξη θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο. Κάθε δοκιμαστική εξόρυξη που έχει εξορυχθεί μέχρι σήμερα αναμένεται να παρέχει περίπου 72 χιλιάδες τόνους μεταλλεύματος, με διαστάσεις 60 μέτρα ύψος και εμβαδόν 30 επί 15 μέτρα. Η θραύση του μεταλλεύματος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, ενώ η παρακολούθηση των κοιλοτήτων των στοών και η διαδικασία εξόρυξης ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες μας. Αυτή η επιτυχία αύξησε την εμπιστοσύνη μας στην προγραμματισμένη δοκιμή τεσσάρων μεγαλύτερων δοκιμαστικών εξορύξεων το 2026, καθεμία σχεδιασμένη σε περίπου 97 χιλιάδες τόνους ανά μέτωπο με διαστάσεις 60 μέτρα ύψος και εμβαδόν 30 επί 20 μέτρα ανά μέτωπο.

Η ημιαυτόνομη φόρτωση μεταλλεύματος και η διάτρηση σε ανοιχτές στοές εξόρυξης (open stope drilling), με χειριστές στην επιφάνεια (χωρίς χειριστή στον εξοπλισμό), χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια αυτών των δύο δοκιμαστικών εξορύξεων. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει σε έναν μόνο χειριστή να ελέγχει πολλά κομμάτια εξοπλισμού ταυτόχρονα, αυξάνοντας την ασφάλεια, την ακρίβεια και την παραγωγικότητα του τρυπανιού, μειώνοντας τον χρόνο αδράνειας μεταξύ των βαρδιών και κατά την απομάκρυνση μετά την ανατίναξη, και μειώνοντας το σχετικό κόστος.

Επεξεργασία

Βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες δοκιμές των υφασμάτων φίλτρων τελμάτων, τόσο για το πρόγραμμα ενδιάμεσων γεωτρήσεων όσο και από μαζικά δείγματα μεταλλεύματος του ανοικτού ορύγματος που έχει ήδη εξορυχθεί και αποθηκευτεί σε σωρούς. Έχει θεσπιστεί μια στρατηγική απογραφής για τη διασφάλιση της λειτουργικής ανθεκτικότητας και της συνέχειας στην προμήθεια υφασμάτων φίλτρου. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τη διατήρηση έξι πλήρων σετ πανιών που προέρχονται από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές.

Οι ενέργειες μηχανικής και τεχνικής βελτιστοποίησης συνεχίστηκαν για το σημείο αρχικής τοποθέτησης των τελμάτων και τις δραστηριότητες επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποθήκευσή τους.

Εργατικό δυναμικό

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, περίπου 2.350 άτομα εργάζονταν στο εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων 415 υπαλλήλων του έργου των Σκουριών, εκ των οποίων 397 ήταν προσωπικό λειτουργίας.

Πολυμέσα για τις Σκουριές

Ένα βίντεο με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του έργου θα βρείτε διαθέσιμο εδώ: https://youtu.be/m5Yh0pyiJmA

Φωτογραφίες από την πρόοδο των εργασιών κατασκευής στις Σκουριές μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε μέσω αυτού του συνδέσμου:

https://eldoradogold.getbynder.com/web/6efc281ed22e50b/q4-2025-skouries-project-progress/

Επέκταση Ολυμπιάδας – Αύξηση Λειτουργικών και Οικονομικών Οφελών

Έργο Επέκτασης

Η Ολυμπιάδα είναι ένα πολυμεταλλικό μεταλλείο με μεγάλη διάρκεια ζωής στη Βόρεια Ελλάδα, με εξαιρετική προοπτική που υποστηρίζεται από πρόσφατα αποτελέσματα γεωτρήσεων. Από την επανέναρξη της λειτουργίας του και την επίτευξη της εμπορικής παραγωγής στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το μεταλλείο έχει προχωρήσει το έργο επέκτασης, το οποίο παραμένει σταθερά σε καλό δρόμο για την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας σε 650.000 τόνους ετησίως από 500.000 ετησίως. Η κατασκευή προχωρά προς ολοκλήρωση το 3ο τρίμηνο του 2026 και αύξηση της παραγωγής αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2026. Η επέκταση επικεντρώνεται στη βελτιωμένη ικανότητα λειοτρίβισης, επίπλευσης και φιλτραρίσματος, η οποία αναμένεται να βελτιώσει τη μεταλλουργική απόδοση σε όλα τα μέταλλα.

Αυτή η επέκταση αναμένεται να προσφέρει υψηλότερη απόδοση και βελτιωμένες ανακτήσεις, τοποθετώντας την Ολυμπιάδα ως βασικό πυλώνα στο χαρτοφυλάκιο της Eldorado. Οι κύριες αναβαθμίσεις υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των χωματουργικών εργασιών και των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, προχωρούν όπως έχει προγραμματιστεί, υποστηριζόμενες από λεπτομερείς μηχανικές μελέτες και αδειοδότηση που ήδη ισχύει.

Ενισχυμένοι Εμπορικοί Όροι και Αντίκτυπος στις Ταμειακές Ροές

Εκτός από τις λειτουργικές βελτιώσεις, η Ολυμπιάδα αναμένεται να επωφεληθεί από σημαντικά βελτιωμένους όρους πώλησης του συμπυκνώματος από το 2026. Αυτές οι νέες συμφωνίες χαρακτηρίζονται από υψηλότερη πληρωτέα ικανότητα, χαμηλότερες χρεώσεις επεξεργασίας και κατάργηση του ΦΠΑ σε σύγκριση με το 2025, παρέχοντας ουσιαστική βελτίωση στις ταμειακές ροές και ενισχύοντας τη στρατηγική σημασία αυτού του έργου. Σε συνδυασμό με τις Σκουριές, η Ολυμπιάδα αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον μετασχηματισμό του παραγωγικού προφίλ και της δομής κόστους της Eldorado, παρέχοντας βιώσιμη αξία για τους μετόχους και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα.

Έργο Περάματος – Προχωρώντας προς την Ανάπτυξη

Το Έργο Περάματος αναμένεται να προσφέρει ετήσια παραγωγή περίπου 100.000 ουγκιών χρυσού κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης αρχικής οκταετούς ζωής του μεταλλείου, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα. Αυτό το υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους έργο χρυσού-αργύρου βρίσκεται στη βορειοανατολική Ελλάδα και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για την Eldorado και την περιοχή της Θράκης, με ισχυρές προοπτικές και δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ζωής του μεταλλείου πέρα από την αρχική του εκτίμηση. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Αυτό το ορόσημο υπογραμμίζει τη δέσμευση της Eldorado να αναπτύξει το έργο με υπευθυνότητα και σε ευθυγράμμιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Κοινωνική Διαβούλευση και Επόμενα Βήματα

Δύο παράλληλες διαδικασίες διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες: μία υπό το Ελληνικό Δημόσιο και μία από την Eldorado, διασφαλίζοντας τον διαφανή διάλογο και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Εν αναμονή της έγκρισης της ΜΠΕ, που αναμένεται το 2ο εξάμηνο του 2026, η κατασκευή θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το 2027.

Σχετικά με την Eldorado Gold

Η Eldorado είναι παραγωγός χρυσού και βασικών μετάλλων με δραστηριότητες εξόρυξης, ανάπτυξης και εξερεύνησης στην Τουρκία, τον Καναδά και την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο και αφοσιωμένο προσωπικό, ασφαλείς και υπεύθυνες δραστηριότητες, ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων και μακροχρόνιες συνεργασίες με τις τοπικές κοινότητες. Οι κοινές μετοχές της Eldorado διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX: ELD) και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: EGO).

1 Ουγκιές ισοδύναμου χρυσού (GEO): Υπολογίζεται μετατρέποντας τις παραγόμενες λίβρες χαλκού σε ισοδύναμο χρυσού χρησιμοποιώντας προϋπολογισμένες τιμές εμπορευμάτων για τη σχετική περίοδο: 2026–2027: 4.000 δολάρια/ουγκιά χρυσού και 5,00 δολάρια/λίβρα χαλκού. 2029 και μετά: 3.000 δολάρια /ουγκιά χρυσού και 4,50 $/λίβρα χαλκού.

2 Τα στοιχεία αυτά έχουν προκαταρκτικό χαρακτήρα.

3 Σκουριές: Αποθηκευμένο Μετάλλευμα

Σκουριές: Αποθηκευμένο Μετάλλευμα Τόνοι (x1000) Au (g/t) Cu (%) Περιείχε Au (koz) Περιείχε Cu (Mlbs) Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 349 1.00 0.4 11 3 Από τις 30 Δεκεμβρίου 2025 1,200 1.20 0.47 47.3 12.6

Διαβάστε το δελτίο τύπου της Eldorado: https://www.eldoradogold.com/investors/news-releases/eldorado-gold-transformational-growth-greece-2026