Στη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του, ο ιερέας-YouTuber φέρεται να παραδέχθηκε πως έκανε χρήση κοκαΐνης ακόμη και μέσα στην κουζίνα του ναού, τον χώρο όπου —όπως υπογραμμίζεται— ετοιμάζονταν συσσίτια για άπορους και τοξικοεξαρτημένους. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τα ναρκωτικά τα έκρυβαν στο χρηματοκιβώτιο του ναού και ότι τόσο εκείνος όσο και άλλοι χρήστες έκαναν χρήση στον χώρο που προοριζόταν για φιλανθρωπία.

Στην απολογία του εξηγεί πως οι άνθρωποι που η αστυνομία θεωρούσε τοξικοεξαρτημένους και προμηθευόμενους από το κύκλωμα, στην πραγματικότητα ήταν αυτοί που τους προμήθευαν. «Τα άτομα τα οποία ο αστυνομικός λέει ότι ήταν τοξικοεξαρτημένοι και ότι προμηθεύονταν από μας, στην πραγματικότητα ήταν οι προμηθευτές μας. Εγώ έβγαζα το χέρι μου με τα χρήματα από τα κάγκελα, αυτός μου έβαζε στο χέρι το φιξάκι, εγώ έμπαινα μέσα και αυτός έφευγε. Όλα μου τα χρήματα πήγαιναν στα ναρκωτικά. Φτάσαμε στο σημείο να δανειζόμαστε από τρίτους», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος τονίζει παράλληλα πως η δημόσια εικόνα του ήταν συνυφασμένη με την προσφορά, τη φιλανθρωπία και τη μαγειρική. «Η ζωή μου ήταν πάντα της προσφοράς και της φιλανθρωπίας. Διοργανώνω συσσίτια, έχω βραβευτεί ως ο καλύτερος σεφ το 2023, έχω εκδώσει βιβλίο μαγειρικής. Βιοπορίζομαι από το YouTube. Το κανάλι μου έχει 25 εκατομμύρια προβολές και 210.000 ακόλουθους. Επιθυμώ να εξεταστώ από πραγματογνώμονα γιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής μου από τις ναρκωτικές ουσίες», πρόσθεσε.

Αποδίδει δε μεγάλο μέρος της ευθύνης στη γυναίκα που η αστυνομία θεωρεί «αρχηγό» του κυκλώματος, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα, παγιδευμένο από την εξάρτησή του και τα χρέη που συσσωρεύτηκαν. Όπως λέει: «Η ‘εγκέφαλος’ μάς έδειξε τον τρόπο να κάνουμε ‘φρίμπα’ – καπνιστή κοκαΐνη – και τότε η εξάρτηση και η δική μου και του Α. έγινε ακόμα πιο έντονη. Η ‘εγκέφαλος’ μάς έφερνε τις δόσεις χωρίς να μας πάρει λεφτά λέγοντάς μας ότι θα τα βρούμε. Αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση. Μετά από έναν ή δύο μήνες που είχαμε έρθει πολύ κοντά, η ‘αρχηγός’ μας είπε ότι της χρωστάμε 1.900 ευρώ».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι γνώρισε τη φερόμενη αρχηγό πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν εκείνη επισκέφθηκε τον ναό για ψυχολογική στήριξη, και ότι τότε ξανάρχισε τη χρήση κοκαΐνης μαζί της. Πίστευε, όπως ισχυρίζεται, ότι κάποιες δόσεις ήταν «κερασμένες», μέχρι που ενημερώθηκε για ένα «χρέος 1.900 ευρώ» που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός πίεσης. Περιγράφει ακόμη την οικονομική του κατάρρευση λόγω εξάρτησης: «Λόγω της χρήσης, είχα οικονομικά προβλήματα αφού δεν είχα τη δύναμη να κάνω βίντεο στο YouTube και αισθανόμουν άρρωστος. Η ‘εγκέφαλος’ συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι της χρωστάμε 1.900 ευρώ, ωστόσο συνέχιζε να μας φέρνει ποσότητες για την καθημερινή μας χρήση. Στις συνομιλίες μας, όπου αναφέρεται η λέξη ‘μακαρόνια’, εννοούμε ποσότητα κοκαΐνης».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του παραδέχεται πως όταν του έγινε έξωση μαζί με τον συνεργό του, κατέληξαν να μένουν μέσα στον ναό και να κάνουν χρήση εκεί: «Τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο μας έκαναν έξωση από το σπίτι που νοικιάζαμε και τότε αρχίσαμε και μέναμε στον ναό. Από τότε κάναμε χρήση στην κουζίνα του ναού». Αναφέρει επίσης ότι στο κύκλωμα χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, όπως «Φανουρόπιτα» για την κάνναβη.

Ωστόσο, η φερόμενη «αρχηγός», η οποία επίσης προφυλακίστηκε, δίνει εντελώς άλλη εικόνα, υποστηρίζοντας σε αποκλειστική δήλωσή της στο MEGA ότι εκείνη ήταν το πραγματικό θύμα. «Έχω κάνει λάθη στη ζωή μου και στο παρελθόν, πάλεψα με μία εξάρτηση που με οδήγησε μέχρι και στη φυλακή. Όταν βγήκα, ο μόνος μου στόχος ήταν να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Γι’ αυτό και πλησίασα τον ρασοφόρο για να με βοηθήσει πνευματικά. Αντί για στήριξη όμως, βρέθηκα μπλεγμένη. Εγώ δεν ήμουν αρχηγός. Ήμουν μία γυναίκα που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της, και έγινα θύμα ανθρώπων που φορούσαν ένα ψεύτικο προσωπείο. Σήμερα βρίσκομαι μακριά από τα παιδιά μου και από την κόρη μου που μόλις πέρασε μία πολύ δύσκολη περιπέτεια υγείας».