Στην αντεπίθεση περνάει ιερέας σε χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος μηνύει την πρώην πρεσβυτέρα αλλά και τον γιο του για ενδοοικογενειακή βία αλλά και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που απασχόλησε προ ημερών τις διωκτικές Αρχές του νομού Ηρακλείου, με τον μηνυτή κληρικό να αναφέρει ότι φοβάται ακόμα και για τη σωματική του ακεραιότητα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Πατρίς» . Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών σχετίζεται με τις περιουσιακές διαφορές που έχουν προκύψει μετά την απόφαση του κληρικού με την πρώην παπαδιά να βάλουν τέλος στην κοινή τους ζωή.

Advertisement

Advertisement

Πληροφορίες του patris.gr αναφέρουν, ότι μήλον της έριδος έχει αποτελέσει ένα αγροτεμάχιο, που διεκδικείται τόσο από τον ιερέα όσο και από την πρώην σύζυγό του. Σε όλο αυτό έχει προστεθεί και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του, στο πρόσφατο παρελθόν τον έχει χτυπήσει, καθώς έχει συνταχθεί με το μέρος της μητέρας του.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες από το περιβάλλον του μηνυτή αναφέρουν ότι ο ιερέας ηλικίας περίπου 60 ετών ζήτησε την βοήθεια των αστυνομικών της περιοχής οπού διαμένει.

Τόσο η πρώην σύζυγος όσο και ο γιος του δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για να συλληφθούν.

Αξίζει να τονισθεί επίσης ότι ο κληρικός εμφανίστηκε τρομαγμένος στις Αρχές και δήλωσε ότι φοβάται για τη ζωή του.

Μάλιστα φέρεται να ζήτησε να εγκατασταθεί στο κινητό του panic button