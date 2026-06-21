Μία τρυφερή στιγμή αντίκρισαν όσοι παρακολούθησαν στη συναυλία των Ημισκούμπρια . Το συγκρότημα πραγματοποίησε μία συναυλία στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς το ενδιαφέρον στράφηκε σε ένα ζευγάρι που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό. Όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ένας άντρας αιφνιδίασε την αγαπημένη του, κάνοντάς της πρόταση γάμου. Αφού της πρόσφερε το δαχτυλίδι, την αγκάλιασε και τη φίλησε, με αρκετούς από τους θεατές να σηκώνουν να κινητά τους για να καταγράψουν τη στιγμή. «Βάλε τι βαρεμένοι τώρα είναι για να της κάνει πρόταση γάμου στα Ημισκούμπρια. Παιδιά να ζήσετε», ακούστηκε από τη σκηνή, ενώ οι θεατές σφύριζαν και χειροκροτούσαν. Δείτε το βίντεο

Ημισκούμπρια: Πρόταση γάμου στη συναυλία τους στην Πλατεία Νερο (βίντεο)

Μία τρυφερή στιγμή αντίκρισαν όσοι παρακολούθησαν στη συναυλία των Ημισκούμπρια. Το συγκρότημα πραγματοποίησε μία συναυλία στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens Festival.



Κατά τη διάρκεια της βραδιάς το ενδιαφέρον στράφηκε σε ένα ζευγάρι που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό. Όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ένας άντρας αιφνιδίασε την αγαπημένη του, κάνοντάς της πρόταση γάμου. Αφού της πρόσφερε το δαχτυλίδι, την αγκάλιασε και τη φίλησε, με αρκετούς από τους θεατές να σηκώνουν να κινητά τους για να καταγράψουν τη στιγμή. «Βάλε τι βαρεμένοι τώρα είναι για να της κάνει πρόταση γάμου στα Ημισκούμπρια. Παιδιά να ζήσετε», ακούστηκε από τη σκηνή, ενώ οι θεατές σφύριζαν και χειροκροτούσαν.



Δείτε το βίντεο



