Νέο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κορινθία, όπου σήμερα το απόγευμα (23/11) βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας στο κανάλι του Ισθμού, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν το σώμα ενός άνδρα περίπου 50 ετών να επιπλέει στο νερό, το ανέσυραν και το παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο δραματική, καθώς πρόκειται για το δεύτερο άτομο που εντοπίζεται νεκρό στο ίδιο σημείο μέσα σε λίγες ημέρες.

(Με πληροφορίες από korinthostv.gr)