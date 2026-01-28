Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς νέα κακοκαιρία είναι προ των πυλών.
Συγκεκριμένα, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29/01) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται, αύριο Πέμπτη (29-01-26)
- α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.
- β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
- γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.
- δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)