Για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που εξέδωσε νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Σήμερα, Τετάρτη (19/11) βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, καθώς και στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Advertisement

Advertisement

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται σήμερα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημεριανές ώρες πιθανώς στα βόρεια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι:Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις στα βόρεια 6 με 7 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Πέμπτη (20/11)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Παρασκευή (21/11)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο (22/11)



Advertisement

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.



Advertisement

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή (23/11)



Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.



Advertisement

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.