Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τετάρτη αποτελεί την τελευταία ημέρα του τρέχοντος θερμού επεισοδίου με θερμοκρασίες που φτάνουν τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Από την Πέμπτη ξεκινά σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης, η οποία θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η πτώση της θερμοκρασίας συνοδεύεται από ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κατά το τέλος της εβδομάδας.

Η υποχώρηση της θερμοκρασίας δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς αναμένεται νέα άνοδος του υδραργύρου από την Κυριακή σε αρκετές περιοχές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Τετάρτη 26 Αυγούστου είναι ουσιαστικά η τελευταία ημέρα του θερμού επεισοδίου με τη σημερινή του ένταση. Η ζέστη επιμένει, με τον υδράργυρο να φτάνει στα ηπειρωτικά τους 37-38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, αλλά από την Πέμπτη αρχίζει σταδιακά η αποκλιμάκωση. Η πιο αισθητή «ανάσα» αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, με τίμημα όμως την ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Τετάρτη: Ακόμη 39άρια

Advertisement

Advertisement

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ουσιαστικά: 37-38°C και τοπικά 39°C στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά οι μέγιστες θα βρίσκονται γενικά στους 34-36 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ, φτάνοντας στο βόρειο Ιόνιο τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη

Αθήνα: Γενικά αίθριος και ζεστός καιρός. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρη αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας αργότερα μέσα στην ημέρα.

Πέμπτη: Αρχίζει η υποχώρηση

Advertisement

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου ο καιρός παραμένει κατά βάση αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά μπορεί να σημειώσει μικρή άνοδο. Οι βοριάδες ενισχύονται στα 4-6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Παρασκευή: Η πιο αισθητή «ανάσα»

Advertisement

Η Παρασκευή 28 Αυγούστου φέρνει την ουσιαστικότερη αλλαγή. Η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω στα ανατολικά, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η υποχώρηση της ζέστης θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας. Δεν πρόκειται, όμως, για οριστική αλλαγή, καθώς αργότερα οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανακάμψουν.

Το σημαντικότερο στοιχείο της Παρασκευής θα είναι οι ισχυροί βοριάδες: στα ανατολικά 5-6 και τοπικά 7-8 μποφόρ. Στα ηπειρωτικά δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοανατολικά μπορεί να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Σάββατο: Δροσιά στα βόρεια – Επιμένουν τα 8 μποφόρ

Advertisement

Το Σάββατο 29 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριο, με πρόσκαιρη αστάθεια στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι όμως θα παραμείνουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα ανατολικά, 6-7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. (Emy)

Κυριακή: Η ζέστη ετοιμάζεται να επιστρέψει

Advertisement

Η υποχώρηση δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Ο Κολυδάς τονίζει ότι η πτώση της θερμοκρασίας της Παρασκευής και του Σαββάτου δεν σηματοδοτεί οριστική αλλαγή, καθώς στη συνέχεια οι θερμοκρασίες ανακάμπτουν σε αρκετές περιοχές. Ειδικά για τη Λάρισα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν νέα άνοδο από τις 30 Αυγούστου.

Advertisement

Έτσι, η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου φαίνεται να λειτουργεί ως η αρχή μιας νέας θερμότερης φάσης, χωρίς πάντως –με τα σημερινά δεδομένα– να δικαιολογείται ακόμη πρόβλεψη για νέο γενικευμένο καύσωνα.

Θάλασσες και πυρκαγιές: Μεγάλη προσοχή στα μελτέμια

Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο, Παρασκευή και Σάββατο χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα 7-8 μποφόρ μπορούν να δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες κυρίως στο Αιγαίο. Καλό είναι οι ταξιδιώτες να ελέγχουν εγκαίρως τα δρομολόγιά τους.

Advertisement

Παράλληλα, ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Το συμπέρασμα των τελευταίων προγνωστικών είναι σαφές: λίγη υπομονή ακόμη με τη ζέστη σήμερα, ανάσα από την Παρασκευή, αλλά όχι τέλος του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος φαίνεται αποφασισμένος να μας αποχαιρετήσει με το θερμόμετρο και τα μελτέμια σε πρώτο πλάνο.