Αίθριος καιρός με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή αναμένεται σήμερα Τετάρτη- με ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Meteo, ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς καταιγίδες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 36, στην Ήπειρο από 14 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 32 και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό ναι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, κατά τις οποίες αναμένεται η επιστροφή των αδειούχων από τις διακοπές, οι προγνώσεις της ΕΜΥ έχουν ως εξής:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία

λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδiνές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.