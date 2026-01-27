Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για νέα, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να υποστηρίζει ότι το ένα εκ των οποίων θα είναι αρκετά έντονο. Παράλληλα, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι από το πρώτο σύστημα θα επηρεαστεί και η Αττική, ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υποστηρίζει ότι οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δημοσίευσε σχετικό χάρτη, τον οποίο συνοδεύει με την εξής λεζάντα: «Αφού τόσους μήνες δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, ας τρέξουμε τώρα διότι ο καιρός δεν περιμένει. Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών με ένα αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο, την Κυριακή. Και όχι δεν είναι ακραίο να βρέχει έστω και έντονα μέσα στον Χειμώνα, όπως επίσης ακραίο δεν είναι να βρέχει έντονα στα βουνά. Ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση. Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την άλλη μεριά, ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την Πέμπτη (29/1) το πρώτο σύστημα που θα φέρει κακοκαιρία, κάνοντας λόγο για «έντονα φαινόμενα στην δυτική Ελλάδα και στα δυτικά ηπειρωτικά». Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ αναφέρει ότι από την αλλαγή του καιρού θα επηρεαστεί «και η Αττική και το κέντρο της Αθήνας και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα».

Σύμφωνα με τον Θ. Κολυδά, «την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν για να έρθει νέο κύμα», προσθέτοντας ότι «οι νοτιάδες θα είναι ενισχυμένοι όλες τις ημέρες 6-7 έως και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία λόγω των ανέμων αυτών θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για δύο νέα κύματα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα που θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη – Πέμπτη και Σάββατο – Κυριακή, χωρίς όμως να τίθεται προβληματισμός για τον νομό Αττικής.

Η ανάρτηση του Γ. Τσατραφύλλια:

«Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα…Καλησπέρα! Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ααντολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.



Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα σταρφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υγράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά. Αττική : Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό.

Καλή εβδομάδα!