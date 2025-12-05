Σε νέα επικαιροποίηση του έκτακτο δελτίου επιδείνωσης καιρού, προχώρησε σήμερα (05.12.2025) η ΕΜΥ η οποία προειδοποιεί και πάλι για σφοδρές βροχές και καταιγίδες που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Τσατραφύλλιας: Δεν τελειώσαμε ακόμη με την κακοκαιρία Byron

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι «η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει», σημειώνοντας ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι θα επηρεαστούν 7 περιοχές με ισχυρές βροχοπτώσεις.

Συγκεκριμένα, «μέχρι το πρωί του Σαββάτου, η Πιερία, η Ημαθία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Φθιώτιδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής.

Μάλιστα, «τα φαινόμενα θα συνοδεύονται στο Αιγαίο από θυελλώδεις ανέμους», προσθέτει ο μετεωρολόγος, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και να εξασθενήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

