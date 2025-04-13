Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

Η εικόνα για το φετινό Πάσχα είναι ζοφερή όσον αφορά τις τιμές των αγαθών. Παρά το μέτρο του «καλαθιού του Πάσχα», οι τιμές όχι μόνο δεν συγκρατούνται, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται εξωφρενικές αυξήσεις, καθιστώντας την εορταστική περίοδο επιπρόσθετο βάρος που δύσκολα θα σηκώσουν πολλά νοικοκυριά.

Για να δούμε τις τιμές των απαραίτητων αγαθών για το Πάσχα:

Αρνί/Κατσίκι: Οι τιμές έχουν εκτοξευτεί έως και 30% σε σχέση με πέρυσι. Για παράδειγμα, ένα αρνί 12-13 κιλών μπορεί να κοστίζει φέτος από 150€ έως και 175 ευρώ (καλάθι νοικοκυριού), όταν πέρυσι το αντίστοιχο κόστιζε έως 137€. Το κιλό φτάνει σήμερα τα 17 ευρώ, ποσό που σε αρκετές οικογένειες θεωρείται απαγορευτικό. Υπάρχει και εκτίμηση για εκτίναξη της τιμής μέχρι και 20 ευρώ το κιλό από την Μ. Τετάρτη και μετά. Υπάρχει έλλειψη αμνοεριφίων και μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη λόγω του ότι το Ορθόδοξο και Καθολικό Πάσχα συμπίπτουν χρονικά και λόγω ραμαζανιού. Η βασικότερη αιτία είναι η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας στην χώρα μας.

Σοκολατένια αυγά: Απότομες αυξήσεις λόγω των παγκόσμιων τιμών κακάο (πάνω από 24% άνοδο στο πρώτο τρίμηνο του 2025). Ένα αυγό 150γρ με παιχνίδι κοστίζει περίπου όσο ένα κιλό αρνί, ενώ στα ζαχαροπλαστεία οι τιμές φτάνουν τα 40 ευρώ για μεγαλύτερα αυγά.

Τσουρέκια: Από 7€/κιλό στα σούπερ μάρκετ έως 15€/κιλό στα ζαχαροπλαστεία, με τον καταναλωτή να πληρώνει τη διαφορά για την παράδοση και την ποιότητα.

Προσοχή στις διαφορές τιμών ανάμεσα σε ράφι και ταμείο και στην προέλευση του κρέατος, διότι σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών ελέγχων στην αγορά, ο κίνδυνος να πάρουμε ελληνικό αρνί και να είναι από την Ουγγαρία ή άλλη τιμή να βλέπουμε και άλλη να πληρώνουμε.. μεταφέρεται στους καταναλωτές.

Ούτε και φέτος φαίνεται να προσφέρει ανάσα το ″καλάθι του Πάσχα″ για τα ελληνικά νοικοκυριά. Με τις τιμές σε τρόφιμα και είδη γιορτής να καλπάζουν, το παραδοσιακό τραπέζι του Πάσχα γίνεται για πολλούς… πολυτέλεια.

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια