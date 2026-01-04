Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, η πρώτη για το 2026, εστιάζεται στο εμβληματικό τραγούδι της Πάτι Σμιθ «People have the power». Η διάσημη τραγουδίστρια η οποία έρχεται για μία συναυλία στην Ελλάδα 15 Μαΐου. Και όπως αναφέρει ο σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος της κορυφαίας ψηφιακής εφημερίδας μας HuffPost, η δύναμη του κόσμου είναι αυτή που ανεβάζει κυβερνήσεις αλλά και κατεβάζει. Παντού στον πλανήτη. Ξεσηκωμοί ακόμα και σε απολυταρχικά καθεστώτα. Επίσης γίνεται αναφορά στον πρωθυπουργό για τα θέματα που πρέπει να επιλύσει αυτή την καινούργια χρονιά ξεκινώντας από την ακρίβεια.

Καλή χρονιά κ.Πρωθυπουργέ – Να σας θυμίσω ένα εμβληματικό τραγούδι της Πάτι Σμιθ: People have the power – ΒΙΝΤΕΟ

