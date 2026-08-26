Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η «Αριάδνη» αποδίδει. Και όταν κάτι αποδίδει, πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τα τέλη Ιουνίου του 2026 έγιναν σχεδόν 284.000 έλεγχοι και 4.432 συλλήψεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Στο σχέδιο απασχολούνται 410 αστυνομικοί, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει σημαντική μείωση σε κλοπές και ληστείες σε βάρος επιβατών.

Άρα, η συνταγή υπάρχει: σχέδιο, αστυνομικοί στο πεδίο, συνεχής παρουσία και έλεγχοι.

Advertisement

Advertisement

Και εδώ προκύπτει ένα απλό ερώτημα: ωραία η «Αριάδνη» για τα ΜΜΜ. Για τα σπίτια μας ποιο είναι το σχέδιο;

Οι διαρρήξεις κατοικιών εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικό πρόβλημα. Μόλις τον Ιούλιο εξαρθρώθηκε στην Αττική σπείρα στην οποία αποδόθηκαν 24 διαρρήξεις και κλοπές κατοικιών, ενώ άλλη μεγάλη υπόθεση αφορούσε δράστες που εμφανίζονταν ακόμη και ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Πού είναι ο αστυνομικός της γειτονιάς;

Επιμένω σε κάτι που έχω ξαναγράψει: οι κάμερες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον αστυνομικό της γειτονιάς.

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Χρειάζεται ορατή αστυνομική παρουσία. Είτε ο παλιός πεζός αστυνομικός, που γνώριζε τη γειτονιά του, είτε περιπολίες με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα. Με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, ώστε να περνούν συνεχώς από τις συνοικίες πρωί, μεσημέρι και βράδυ.

Η παρουσία του περιπολικού δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν οι διαρρήξεις. Είναι όμως αυτονόητο ότι λειτουργεί αποτρεπτικά. Ο διαρρήκτης που δεν ξέρει πότε θα στρίψει στη γωνία ένα περιπολικό έχει έναν λόγο παραπάνω να το ξανασκεφτεί.

Advertisement

Και δεν έχω την απαίτηση να κάθεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη πάνω από έναν χάρτη και να χαράζει τις διαδρομές των περιπολικών. Αυτή είναι δουλειά της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και πρωτίστως του Αρχηγού της.

Από εκεί περιμένω επιχειρησιακό σχέδιο για τις γειτονιές.

Γιατί, διαφορετικά, θα μου μείνει η εντύπωση ότι εκείνο που μπορεί να σχεδιαστεί με εντυπωσιακή ακρίβεια από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.στην Κατεχάκη, είναι πώς θα κάνεις τη διαδρομή Αθήνα–Βόλος σε 8 ώρες και 50 λεπτά, όπως μου συνέβη πέρυσι παραμονές Χριστουγέννων μέσα στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Advertisement

Η «Αριάδνη» απέδειξε κάτι πολύ χρήσιμο: όπου υπάρχει οργανωμένη αστυνομική παρουσία, υπάρχουν αποτελέσματα.

Ας βρούμε, λοιπόν, και τον μίτο που θα ξαναφέρει τον αστυνομικό στις γειτονιές.

Advertisement