Η Ιουλία Καλλιμάνη προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, όταν εκνευρίστηκε και έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα. Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η Καλλιμάνη τόνισε επίσης: «Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε όλοι. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση».

Η ανάρτησή της έρχεται να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού προς τον καλλιτέχνη, αλλά και την επιθυμία της να διατηρεί επαγγελματική και ήρεμη συμπεριφορά σε κάθε εμφάνιση.

Δείτε την ανάρτησή της:

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή νυχτερινού κέντρου στην Κρήτη, όταν ένας από τους παρευρισκόμενους άρχισε να της πετά επανειλημμένα λουλούδια. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, μαζί με τα λουλούδια, εκτοξεύτηκε και νερό προς το πρόσωπό της, γεγονός που προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της.

Ορατά ενοχλημένη, η Ιουλία Καλλιμάνη διέκοψε για λίγο την ερμηνεία της, σκούπισε το πρόσωπό της και πλησίασε τον συγκεκριμένο θαμώνα ζητώντας του εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε εμφανώς φορτισμένη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της με έντονο τρόπο, πριν συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από θαμώνες του καταστήματος, με το σχετικό βίντεο να διαδίδεται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.