Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή νυχτερινού κέντρου στην Κρήτη, όταν ένας από τους παρευρισκόμενους άρχισε να της πετά επανειλημμένα λουλούδια. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, μαζί με τα λουλούδια, εκτοξεύτηκε και νερό προς το πρόσωπό της, γεγονός που προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της.

Ορατά ενοχλημένη, η Ιουλία Καλλιμάνη διέκοψε για λίγο την ερμηνεία της, σκούπισε το πρόσωπό της και πλησίασε τον συγκεκριμένο θαμώνα ζητώντας του εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε εμφανώς φορτισμένη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της με έντονο τρόπο, πριν συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της.

Advertisement

Advertisement

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από θαμώνες του καταστήματος, με το σχετικό βίντεο να διαδίδεται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το προηγούμενο περιστατικό με τη χυδαία μαντινάδα

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Οκτώβριο η τραγουδίστρια είχε έρθει αντιμέτωπη με ακόμη μία δυσάρεστη στιγμή πάνω στη σκηνή. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της, ένας θαμώνας της απηύθυνε χυδαία μαντινάδα, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδρασή της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, που συχνά δίνει το μικρόφωνο στο κοινό για μαντινάδες, δεν άφησε το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο, απαντώντας δημόσια και συνεχίζοντας στη συνέχεια το πρόγραμμα χωρίς να διακόψει τη ροή της βραδιάς.