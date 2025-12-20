Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, αναβάτης μοτοσικλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα (20-12-2025) επί της Λεωφόρου Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας, να κινείται με ταχύτητα 161 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 31χρονος κινούνταν με 161 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 90 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.