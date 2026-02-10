Αισιόδοξα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του δίχρονου κοριτσιού που από την Κυριακή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά τη δεκάλεπτη και πλέον παραμονή του στο νερό, προκύπτουν από τους γιατρούς, που το περιθάλπουν.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα νέα μετά την αξονική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη η 2χρονη καθώς δεν εντοπίστηκε κάποιο οίδημα στον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα για την θετική εξέλιξης της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεδομένου ότι το κοριτσάκι είχε μείνει για σχεδόν μία ώρα χωρίς αναπνοή και επανήλθε χάρη στις προσπάθειες, επί σαράντα λεπτά, των γιατρών να το επαναφέρουν.

Παράλληλα χθες πραγματοποιήθηκε και μαγνητική τομογραφία στο παιδί προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της αξονικής και να υπάρξει μια πιο αναλυτική εικόνα για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ρόλο στη μέχρι στιγμής ενθαρρυντική εικόνα φαίνεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο είχε πέσει η δίχρονη.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι θεράποντες γιατροί το κοριτσάκι εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Η εξέδρα και το παραπέτασμα που έκρυβαν τη θέα

Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του, ενώ καθοριστική ήταν ώστε να μην αντιληφθούν έγκαιρα τι είχε συμβεί, η παρουσία ενός μεγάλου παραπετάσματος, μπροστά από το σιντριβάνι στην Καλλιθέα στην πλατεία Κύπρου, γεγονός που συνέβαλλε στο να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η υπερυψωμένη εξέδρα και το μεγάλο παραπέτασμα, που κάλυπταν τη θέα προς το σιντριβάνι, από την πλευρά που κάθονταν οι γονείς της 2χρονης, συνέβαλε αρνητικά στην έγκαιρη προσέγγιση στο σημείο για την ανεύρεση της μικρής, όταν αυτή διέφυγε της προσοχής των γονιών της.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι γονείς κάθονταν με το παιδί σε μια παρακείμενη, στην πλατεία Κύπρου, καφετέρια. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο ενώ η μητέρα της, μιλούσε με μια γνωστή της. Όταν, μετά από λίγα λεπτά, οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού την αναζήτησαν όχι στο σιντριβάνι στο οποίο είχε πέσει, αλλά σε άλλο σημείο της πλατείας, καθώς το σιντριβάνι δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος που υπήρχε μπροστά του.

Οι γονείς χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας, όπου ο πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι να έχει χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Τότε το τράβηξε μέσα από το σιντριβάνι και στο σημείο εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές με τον κόσμο να προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί το παιδί, συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)