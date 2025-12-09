Το στόμα του κλειστό απέναντι στους Αστυνομικούς κρατά ο 39χρονος άνδρας, τον οποίο συνέλαβαν στα Καλύβια, επειδή είχε στην κατοχή του κλεμμένα οχήματα και οπλισμό. Ο συλληφθείς κατάγεται από την Κρήτη και τον Αύγουστο του 2004 είχε βιάσει και δολοφονήσει μία 75χρονη γυναίκα στη Γέργερη του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί τον είχαν συλλάβει και το 2006 είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη. Το 2012 έλαβε άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα, δεν επέστρεψε ποτέ και χαρακτηρίστηκε δραπέτης. Έναν χρόνο αργότερα κατηγορήθηκε για την αρπαγή ανήλικης και λίγο καιρό αργότερα τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Σε μία έρευνα, που είχε γίνει τότε είχαν εντοπιστεί ένα καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, δύο κυνηγετικά όπλα, πέντε περίστροφα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 10 κινητά τηλέφωνα, αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη.

Advertisement

Advertisement

Άλλες δύο φορές είχε απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία με θύματα τον πατέρα και τη σύζυγό του.

Τα νέα ευρήματα και η έρευνα

Μέσα σε πορτ μπαγκάζ κλεμμένου αυτοκινήτου βρήκαν τώρα δύο πολεμικά όπλα καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, έναν σιγαστήρα, κράνη μοτοσικλέτας και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό. Μαζί με την κλεμμένη μηχανή, που βρήκαν μέσα σε ένα κλειστό βαν, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουν στα χέρια τους τα επιχειρησιακά οχήματα και τον οπλισμό για ένα συμβόλαιο θανάτου.

Ο συλληφθείς αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές, αλλά τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ευελπιστούν να βρουν απαντήσεις για τους συνεργούς του και τον στόχο τους στο κινητό τηλέφωνό του, τα δακτυλικά αποτυπώματα και το γενετικό υλικό από τα όπλα και τα κλεμμένα οχήματα.