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Τον Μαλιακό και τον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο φαίνεται πως έχει επιλέξει ως «σπίτι» της μια φάλαινα φυσητήρας, η οποία έχει καταγραφεί ήδη σε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις στην περιοχή.

Το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό είχε εντοπιστεί αρχικά στις 31 Μαΐου, ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας. Στη συνέχεια, στις 10 Ιουλίου, καταγράφηκε στον Μαλιακό Κόλπο, ενώ η πιο πρόσφατη εμφάνισή του σημειώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου στα Καμένα Βούρλα, περίπου 350 μέτρα από την ακτή, στο ύψος του ξενοδοχείου «Σίσσυ».

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Το νέο βίντεο είναι εξίσου εντυπωσιακό με το πρώτο επίσημο στιγμιότυπο από την παρουσία της φάλαινας στην περιοχή. Αποτυπώνεται η στιγμή που η φάλαινα φυσητήρας αναδύεται στην επιφάνεια της θάλασσας για να αναπνεύσει, εκπνέοντας αέρα και δημιουργώντας τους χαρακτηριστικούς υδρατμούς, οι οποίοι φτάνουν σε ύψος έως και 5 μέτρα.

Η φάλαινα φυσητήρας αποτελεί μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου, ωστόσο η παρουσία της σε τόσο κλειστούς κόλπους, όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός, αλλά και σε ακόμη πιο ρηχές θαλάσσιες περιοχές, όπως ο Μαλιακός Κόλπος, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί ανάλογη περίπτωση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλικό είδος, ωστόσο το εντυπωσιακό του μέγεθος καθιστά απαραίτητη την τήρηση ασφαλούς απόστασης κατά την παρατήρησή του, ώστε να προστατεύεται τόσο το ζώο όσο και οι άνθρωποι που το παρακολουθούν.

Με πληροφορίες από Lamiareport.gr