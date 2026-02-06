Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση κατασκοπείας που ήρθε στο φως την Πέμπτη, με τη σύλληψη ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας (σμηνάρχου που είχε διατελέσει διοικητής σε μονάδα της Αττικής).

Ο εν λόγω αξιωματικός ειδικευόταν στις τηλεπικοινωνίες/ ηλεκτρονικά και είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με το ΝΑΤΟ (επικοινωνίες, κινήσεις δυνάμεων και μέσων), καθώς και σε στοιχεία για νέες τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες σχετικά με πιθανή στρατολόγηση και άλλων στελεχών, ενώ φέρεται να είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να προορίζονταν για την Κίνα, μέσω ειδικού λογισμικού. Ο αξιωματικός ήταν υπό παρακολούθηση για καιρό και οι διαδικασίες για τη σύλληψή του επιταχύνθηκαν λόγω υποψιών για διαρροή εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Σε online προφίλ του δίνει έμφαση στην εμπειρία του όσον αφορά σε λειτουργίες/ σχέδια του ΝΑΤΟ, και ειδικότερα στον τομέα των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών. Είχε παρακολουθήσει πολλά online μαθήματα σε ένα εύρος αντικειμένων υψηλής τεχνολογίας – μεταξύ άλλων, σχετικά με ραντάρ και σχετικό λογισμικό, ενώ ανέφερε ότι συμμετείχε και σε διαδικασίες εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ως τομείς ενδιαφέροντός του παρουσίαζε την κυβερνοασφάλεια, τις κρίσιμες υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες, την αεροπορία κ.α. Παράλληλα, παρέθετε σειρά άρθρων σχετικά με θέματα κυβερνοασφαλείας.

Με την υπόθεση ασχολείται το Αεροδικείο. Σύμφωνα με αναφορές, φέρεται να έχει ομολογήσει. Το όλο ζήτημα θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, δεδομένου και ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο σημαντικής αναβάθμισης/ εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεών της. Σημειώνεται πάντως πως στην όλη υπόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει «διάσταση» που να σχετίζεται με την Τουρκία (δεδομένου ότι η γειτονική χώρα είναι η ίδια μέλος του ΝΑΤΟ και οι επίμαχες πληροφορίες εμφανίζονται να εστιάζουν σε δραστηριότητες της Συμμαχίας) – ενώ η πληροφορία για τις δραστηριότητες του αξιωματικού έφτασε στην Ελλάδα από ξένες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Συλλήψεις και στη Γαλλία

Η υπόθεση φαίνεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποθέσεων κατασκοπείας στην Ευρώπη. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ήταν υπό διερεύνηση δύο Κινέζοι υπήκοοι που φέρονται να προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν δορυφορικές επικοινωνίες με βάση χώρο που είχαν νοικιάσει μέσω Airbnb στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η γαλλική αστυνομία είχε ενημερωθεί την προηγούμενη εβδομάδα όταν ντόπιοι αντιλήφθηκαν εγκατάσταση ενός δορυφορικού «πιάτου» διαμέτρου περίπου δύο μέτρων στη Τζιρόντ, η οποία συνέπεσε με διακοπή του Ίντερνετ. Οι δύο Κινέζοι, καθώς και άλλα δύο άτομα, συνελήφθησαν. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστή κάποια σχέση μεταξύ των δύο υποθέσεων, σε Ελλάδα και Γαλλία.

Οι εντάσεις μεταξύ του Πεκίνου και της Δύσης σχετικά με θέματα κατασκοπείας είναι αυξημένες τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για φερόμενη κινεζική κατασκοπευτική δραστηριότητα, κάτι που η Κίνα αρνείται, κατηγορώντας με τη σειρά της τη Δύση για hacking.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας είπε την Πέμπτη ότι αντιτίθεται σε αυτά που χαρακτήρισε ως συκοφαντία σε βάρος της χώρας και ζήτησε να προστατευθούν από τις αρμόδιες αρχές τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Κινέζων πολιτών. Η γαλλική εισαγγελία είπε πως η μονάδα κυβερνοεγκλήματος άρχισε την Τετάρτη διαδικασίες σχετικά με υποψίες ότι δύο Κινέζοι υπήκοοι είχαν μπει σε γαλλική επικράτεια για να κλέψουν και να στείλουν δεδομένα από το δορυφορικό σύστημα Starlink και από τις ένοπλες δυνάμεις και άλλους σημαντικούς φορείς.

Σε έρευνες στο ακίνητο στη Τζιρόντ στις 31 Ιανουαρίου εντοπίστηκε ένα σύστημα υπολογιστή συνδεδεμένο με δορυφορικά «πιάτα» που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων. Συνελήφθησαν εκεί δύο άτομα και μετά άλλα δύο που κατέφθασαν στο σημείο, ως ύποπτοι για παράνομη εισαγωγή του υλικού.