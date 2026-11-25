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Το όνομα αυτό κατέχει διαχρονικά σημαντική θέση σε πολλούς τομείς της ελληνικής δημόσιας ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, του αθλητισμού, των τεχνών και των μέσων ενημέρωσης.

Διακεκριμένες προσωπικότητες όπως η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και κορυφαίες αθλήτριες, όπως η Κατερίνα Στεφανίδη, αναδεικνύουν τη διαδρομή του ονόματος στη σύγχρονη ιστορία.

Παράλληλα, η ελληνική δισκογραφία έχει αφιερώσει πληθώρα τραγουδιών σε αυτό το όνομα, αντανακλώντας την έντονη παρουσία του στην κουλτούρα.

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Αν δεν έχετε μία Κατερίνα στη ζωή σας, ψάξτε καλύτερα τις επαφές του κινητού σας. Αποκλείεται να μη βρείτε κάποια. Συγγενή, φίλη, συνάδελφο, συμμαθήτρια, παλιό έρωτα ή κάποιον έρωτα που δεν τολμήσατε ποτέ να εξομολογηθείτε.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι Κατερίνες έχουν την τιμητική τους. Και μαζί τους οι Αικατερίνες, οι Κατίνες, οι Καίτες, οι Κάτιες και τα Κατερινάκια, εφόσον το βαφτιστικό τους όνομα είναι Αικατερίνη.

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Ένα όνομα που πέρασε από τα παλάτια της τσαρικής Ρωσίας στα ελληνικά υπουργικά γραφεία, από τις κινηματογραφικές αίθουσες στα τηλεοπτικά πλατό, από τα γήπεδα στις πίστες και από τα ρεμπετάδικα στις ντισκοτέκ.

Και αν κρίνουμε από την ελληνική δισκογραφία, οι Κατερίνες έχουν προκαλέσει αρκετές ερωτικές αναστατώσεις. Άλλοι τους ζητούσαν να μιλήσουν, άλλοι να χαμογελάσουν, άλλοι να πάνε για ύπνο!

Οι Κατερίνες της πολιτικής και της εξουσίας

Πρώτη στη θεσμική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, που έσπασε το ανδρικό μονοπώλιο στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Η Κατερίνα Παπακώστα, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Κατερίνα Μονογυιού, η Κατερίνα Μάρκου και η Κατερίνα Μπατζελή είναι ορισμένες από τις γνωστές Κατερίνες της πολιτικής ζωής. Οι πολιτικές τους απόψεις μπορεί να απέχουν χιλιόμετρα. Σήμερα, τουλάχιστον, τις ενώνει το εορτολόγιο.

Η Κατερίνα της προσφοράς και της αλληλεγγύης

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Κατερίνα Παναγοπούλου – Η πρόεδρος της «Καλλιπάτειρας», με πολυετές φιλανθρωπικό έργο, δωρεές σε νοσοκομεία, στήριξη καρκινοπαθών, παιδιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Βραβεύθηκε το 2012 από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Οι Κατερίνες της τηλεόρασης

Εδώ γίνεται πραγματικός συνωστισμός. Κατερίνα Καινούργιου, Κατερίνα Καραβάτου, Κατερίνα Ζαρίφη, Κατερίνα Στικούδη, Κατερίνα Λάσπα. Στον δημοσιογραφικό χώρο, η Κατερίνα Ακριβοπούλου, η Κατερίνα Παναγοπούλου, Κατερίνα Παπακωστοπούλου και η Κατερίνα Γαλανού.

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Εάν όλες οι τηλεοπτικές Κατερίνες αποφάσιζαν σήμερα να πάρουν ρεπό για τη γιορτή τους, αρκετοί διευθυντές προγράμματος θα είχαν σοβαρό πρόβλημα!

Οι Κατερίνες του θεάτρου και του κινηματογράφου

Θυμόμαστε την Κατερίνα Χέλμη, την Κατερίνα Γιουλάκη, την Κατερίνα Βασιλάκου και την Κατερίνα Γώγου, γυναίκες που άφησαν τη δική τους υπογραφή στον ελληνικό πολιτισμό. Και βεβαίως την αξεπέραστη Κατίνα Παξινού, που το 1944 κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Για ποιον χτυπά η καμπάνα».

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Κατερίνα Γερονικολού, η Κατερίνα Λέχου, η Κατερίνα Διδασκάλου, η Κατερίνα Μισιχρόνη και η Κατερίνα Μαούτσου συνεχίζουν την παράδοση του ονόματος στην υποκριτική.

Οι Κατερίνες που μας τραγουδούν

Κατερίνα Κούκα, Κατερίνα Στανίση, Κατερίνα Λιόλιου, Κατερίνα Κυρμιζή, Κατερίνα Ντούσκα, Κατερίνα Στικούδη και Κατερίνα Τσιρίδου. Από το ρεμπέτικο και το λαϊκό μέχρι την ποπ, το έντεχνο και τη Eurovision. Και φυσικά η Καίτη Γαρμπή, αλλά και οι αλησμόνητες Καίτη Χωματά και Καίτη Γκρέυ.

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Οι Κατερίνες που ανεβάζουν την Ελλάδα στο βάθρο

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Η Κατερίνα Στεφανίδη, χρυσή Ολυμπιονίκης του επί κοντώ στο Ρίο το 2016. Η Κατερίνα Θάνου, αργυρή Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα στο Σίδνεϊ το 2000. Η Κατερίνα Δαλάκα στον στίβο και η Κατερίνα Γιώτα και η Κατερίνα Ζακχαίου στο βόλεϊ. Κατερίνες που δεν περιμένουν να τους χαρίσει κανείς την πρωτιά. Τη διεκδικούν.

Η Μεγάλη Αικατερίνη και οι διεθνείς Κατερίνες

Η Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας, η Αικατερίνη των Μεδίκων και η Αικατερίνη της Αραγονίας επηρέασαν την ευρωπαϊκή ιστορία. Στον κινηματογράφο, η Κατρίν Ντενέβ, η Κάθριν Χέπμπορν, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, η Κέιτ Γουίνσλετ και η Κέιτ Μπλάνσετ. Στη βρετανική βασιλική οικογένεια, η Κάθριν, πριγκίπισσα της Ουαλίας. Βεβαίως, οι διεθνείς Κατερίνες δεν ακολουθούν απαραίτητα την ελληνική παράδοση της ονομαστικής εορτής.

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23 τραγούδια για τις Κατερίνες – Η playlist της ημέρας

Από το ρεμπέτικο ως την ποπ και από την Ελλάδα μέχρι το εξωτερικό, 23 μουσικές επιλογές με το όνομα Κατερίνα και τις παραλλαγές του:

1. Αμάν Κατερίνα μου – Στελλάκης Περπινιάδης

2. Αχ Κατερίνα – Νίκος Γούναρης

3. Κατερίνα Θεσσαλονικιά – Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελλάκης Περπινιάδης, Βασίλης Τσιτσάνης

4. Η Κατερίνα – Αλίκη Βουγιουκλάκη και Λαυρέντης Διανέλλος

5. Ρήνα Κατερίνα μου – Δήμητρα Γαλάνη

6. Πάμε για ύπνο Κατερίνα – Γιάννης Πουλόπουλος

7. Μίλα Κατερίνα – Μανώλης Μητσιάς

8. Τα μάτια σου Κατερινιώ – Μιχάλης Βιολάρης

9. Η Κατερίνα – Τάνια Τσανακλίδου

10. Χαμογέλα Κατερίνα – Γρηγόρης Μπιθικώτσης

11. Όμορφή μου Κατερίνα – Αντώνης Καλογιάννης

12. Το μπαρ της Τέτης και της Κατερίνας – Αρλέτα

13. Κατερίνα Κατερινάκι – Πασχάλης

14. Ρίνα Κατερίνα – Κώστας Μπίγαλης

15. Το Κατερινιώ – Χαΐνηδες

16. Κατερίνα – Γιάννης Σαββιδάκης

17. Θεσσαλονίκη – Κατερίνα – Στέλιος Διονυσίου

18. Κατερίνα, καρδερίνα – Χρόνης Αηδονίδης

19. Κατινιώ – Νινή Ζαχά

20. Το όνειρο της Κατερίνας – Χαΐνηδες

21. Το τραγούδι της Κατερίνας – Ρίτα Αντωνοπούλου

22. Κατιούσα – Ρωσικό τραγούδι

23. Kathy’s Clown – The Everly Brothers

Πηγές μουσικής: Lavart (25/11/2020), Reader (25/11/2025), Ogdoo (25/11/2014), Tralala και Eirinika (25/11/2013).

Η Αγία Αικατερίνη – Μια γυναίκα που δεν υποτάχθηκε

Πίσω από τη γιορτή βρίσκεται η Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς της Αλεξάνδρειας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν εξαιρετικά μορφωμένη και αρνήθηκε να απαρνηθεί τη χριστιανική της πίστη παρά τις διώξεις και τα βασανιστήρια. Το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά αποτελεί σημαντικό μνημείο της παγκόσμιας χριστιανικής κληρονομιάς.

Και μια συμβουλή προς τους άνδρες

Εάν έχετε ξεχάσει τη γιορτή κάποιας Κατερίνας, προλαβαίνετε. Εάν είναι η σύζυγός σας, μη διανοηθείτε να το ξεχάσετε. Εάν είναι η πρώην σας, σκεφτείτε το δύο φορές. Εάν είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτάς σας, έχετε πλέον 23 τραγούδια για να της στείλετε. Διαλέξτε, όμως, προσεκτικά. Άλλο το «Χαμογέλα Κατερίνα» και άλλο το «Πάμε για ύπνο Κατερίνα»!

Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Στις διάσημες και στις άσημες. Στις μικρές και στις μεγάλες. Στις Κατερίνες της διπλανής πόρτας και σε εκείνες που κάποιος ακόμη θυμάται ακούγοντας ένα παλιό τραγούδι στο ραδιόφωνο.

Σήμερα η Ελλάδα έχει γυναικείο όνομα. Κατερίνα!