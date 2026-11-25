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Κατά την τελευταία της δοκιμασία, ο γιατρός της είχε δώσει ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση, εκτιμώντας ότι το προσδόκιμο επιβίωσής της ήταν περιορισμένο σε πέντε έτη.

Η ίδια υποβλήθηκε σε εντατικές χημειοθεραπείες, ενώ η Ορθόδοξη πίστη και η ψυχική της δύναμη αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάρρωσή της.

Τελικά, η νόσος υποχώρησε επιτρέποντας τη χειρουργική επέμβαση, γεγονός που η ίδια και ο θεράπων ιατρός της χαρακτήρισαν ως ένα αναπάντεχο ιατρικό θαύμα.

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Μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική διαδρομή, γεμάτη αγωνία, επώδυνες θεραπείες, πίστη και ελπίδα, περιέγραψε η δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντωνάκη, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο για τρίτη φορά. Όπως αποκάλυψε, όταν ενημερώθηκε για τη νέα διάγνωση, ο γιατρός της τής έδωσε μια εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση, κάνοντας λόγο για πέντε χρόνια ζωής σε περίπτωση που δεν κατάφερναν να αντιμετωπίσουν τη νόσο.

Η ίδια χρειάστηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες για ενάμιση χρόνο, βιώνοντας μια περίοδο κατά την οποία ο φόβος του θανάτου και η αβεβαιότητα για το μέλλον κυριαρχούσαν στην καθημερινότητά της. Σήμερα, μιλώντας στην εκπομπή «Από Θαύμα – Ιστορίες Δεύτερης Ζωής», αναφέρθηκε στις πιο δύσκολες στιγμές της περιπέτειας της υγείας της, στην Ορθόδοξη πίστη που αποτέλεσε στήριγμα για την ίδια, αλλά και στην εξέλιξη που, όπως λέει, δεν περίμεναν ούτε οι άνθρωποι του στενού της περιβάλλοντος.

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Η πρώτη διάγνωση καρκίνου ήρθε μετά από έναν τυχαίο γυναικολογικό έλεγχο

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε ύστερα από έναν καθιερωμένο γυναικολογικό έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε την πρώτη εμφάνιση της νόσου. Η στιγμή που έμαθε τα αποτελέσματα τη βρήκε εν ώρα εργασίας, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εκκλησία για να καλύψει δημοσιογραφικά μια κηδεία.

Όπως θυμήθηκε, δέχτηκε τηλεφώνημα από τη γυναικολόγο της και χωρίς δεύτερη σκέψη τη ρώτησε αν είχε καρκίνο. Η απάντηση και η συνειδητοποίηση της κατάστασης την οδήγησαν σε κατάρρευση, με την ίδια να αναζητά αμέσως παρηγοριά σε μια εικόνα της Αγίας Αικατερίνης που βρισκόταν μπροστά της.

«Ήταν ένας τυχαίος γυναικολογικός έλεγχος που είχα κάνει. Ήμουν σε μια εκκλησία που κάλυπτα μια κηδεία, με παίρνει η γυναικολόγος μου και το πρώτο που την ρώτησα είναι εάν έχω καρκίνο. Κατέρρευσα και κοίταξα να δω μπροστά σε ποια εικόνα έπεσα. Ήταν η Αγία Αικατερίνη, φίλησα τα πόδια και της είπα “Βοήθησέ με”», περιέγραψε.

«Τρεις φορές έπιασα πάτο και τρεις φορές σηκώθηκα ξανά»

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις τρεις φορές που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τη διάγνωση του καρκίνου, εξηγώντας πως κάθε υποτροπή αποτέλεσε μια νέα δοκιμασία. Όπως είπε, χρειάστηκε να βρει ξανά τις δυνάμεις της και να συνεχίσει, ακόμη και όταν αισθανόταν ότι είχε φτάσει στα όριά της.

Σύμφωνα με την ίδια, καθοριστική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετώπισε την ασθένεια ήρθε όταν κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο του θανάτου. Αυτό, όπως εξήγησε, συνέβη μετά την τρίτη διάγνωση.

«Τρεις φορές, ένιωσα ότι έπιασα πάτο και τρεις φορές έβαλα τα πόδια μου ψηλά, τα τέντωσα και ανέβηκα πάλι. Γιατί ξέρεις πότε κέρδισα τη ζωή; Όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο. Αυτό το κατάφερα μετά την τρίτη φορά, γιατί τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος», ανέφερε.

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Η πρόγνωση των πέντε ετών και ο ενάμισης χρόνος χημειοθεραπειών

Η τρίτη εμφάνιση του καρκίνου ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για την Κατερίνα Μαστραντωνάκη, καθώς η διάγνωση έγινε ενώ ήδη υποβαλλόταν σε ιδιαίτερα ισχυρές χημειοθεραπείες. Για περίπου ενάμιση χρόνο έδινε τη δική της μάχη, έχοντας διαρκώς στο μυαλό της το ενδεχόμενο να μην καταφέρει να ξεπεράσει την ασθένεια.

Όπως εξομολογήθηκε, η αγωνία για το αν θα ζήσει ήταν συνεχής. Ωστόσο, σταδιακά η πίστη της στον Θεό τη βοήθησε να αντιμετωπίσει διαφορετικά την πιθανότητα του θανάτου.

«Έκανα 1,5 χρόνο χημειοθεραπείες και έλεγα “θα πεθάνω;” και όταν πίστεψα όπως έπρεπε να πιστέψω στον Θεό και όταν κοίταξα τον θάνατο στα μάτια ”τώρα λέω θα σε περιποιηθώ, θα σε αφήσω στα χέρια κάποιου που έχει μεγαλύτερη δύναμη από σένα…”», είπε χαρακτηριστικά.

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Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν και η ψυχολογική πίεση που βίωνε, καθώς αντιλαμβανόταν την ανησυχία των ανθρώπων που βρίσκονταν δίπλα της. Ο σύζυγός της, οι φίλοι της και ο θεράπων ιατρός της προσπαθούσαν να μην της αποκαλύπτουν πόσο σοβαρή θεωρούσαν την κατάσταση, ωστόσο εκείνη διέκρινε τον πόνο και την αγωνία στα βλέμματά τους.

«Και όταν πλέον σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο, κατάφερα να ζήσω. Γιατί την τρίτη φορά που με βρήκε ο καρκίνος, με βρήκε την περίοδο που έκανα βαριές χημειοθεραπείες. Ο γιατρός μου, ο άντρας μου, οι φίλοι μου, με κοιτούσαν και ένιωθα στο βλέμμα τους τον πόνο, ήξερα ότι όλοι πονάνε, ότι μάλλον θα “φύγω” και εκεί ήταν που βίωσα το θαύμα», ανέφερε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει ευθέως από τον γιατρό της να της πει πόσος χρόνος ζωής τής απέμενε. Η απάντηση που έλαβε ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς η πρόγνωση έκανε λόγο για πέντε χρόνια.

«Ρωτούσα τον γιατρό μου πόσο θα ζήσω. Μου λέει: “Εάν δεν τα καταφέρουμε Κατερίνα, μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει”», θυμήθηκε.

Η πίστη στον Θεό και η υποχώρηση του τρίτου καρκίνου

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η Ορθόδοξη πίστη έγινε για την ίδια μια σημαντική πηγή δύναμης και παρηγοριάς. Όπως αποκάλυψε, η γνωριμία της με έναν ιερέα που περιγράφει ως ιδιαίτερα φωτισμένο την έκανε να αναζητήσει ακόμη περισσότερο τη Θεία Κοινωνία, την οποία ήθελε να λαμβάνει συχνά.

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Η ίδια περιέγραψε με έντονη συγκίνηση το συναίσθημα που βίωνε κάθε φορά που κοινωνούσε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αισθανόταν σαν να κατέβαινε μια λάβα στον λαιμό της. Την ίδια περίοδο, οι ιατρικές εξετάσεις έφεραν μια απρόσμενα θετική εξέλιξη: ο τρίτος καρκίνος άρχισε να υποχωρεί. Η αλλαγή στην εικόνα της υγείας της επέτρεψε στον θεράποντα ιατρό να της ανακοινώσει ότι μπορούσαν πλέον να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

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«Καταλάβαινα από το βλέμμα του συζύγου μου και των οικείων μου ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, παρόλο που προσπαθούσαν να μου το κρύψουν. Εκείνη την περίοδο με το που γνώρισα αυτό τον φωτισμένο ιερέα, ήθελα να κοινωνώ συνέχεια. Ένιωθα κάθε φορά που κοινωνούσα ότι κατέβαινε μία λάβα στο λαιμό μου», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που ο γιατρός της διαπίστωσε την υποχώρηση της νόσου και της ανακοίνωσε ότι μπορούσαν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της θεραπείας. «Κάνουμε τις εξετάσεις και ενώ έχουν γίνει όσα έχω αναφέρει, βλέπει ο γιατρός ότι ο τρίτος πλέον καρκίνος υποχωρεί. Και με το που υποχωρεί, μου λέει “Κατερίνα, πάμε τώρα για χειρουργείο”. Και να’μαι τώρα εδώ. Και πλέον επέζησα από τον καρκίνο εκεί που πίστευαν οι περισσότεροι ότι δε θα τα καταφέρω. Βέβαια και ο γιατρός μου, μου είπε, ότι ήμουν και για εκείνον το προσωπικό του θαύμα», ανέφερε.

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η δημοσιογράφος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν σήμερα τον καρκίνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελπίδας και της ψυχικής δύναμης στις πιο δύσκολες στιγμές.

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Με αφετηρία τη δική της εμπειρία, τόνισε ότι η μάχη με την ασθένεια μπορεί να έχει διαφορετική εξέλιξη και πως κανείς δεν πρέπει να χάνει την ελπίδα του.

«Αφού μπόρεσα να ξεπεράσω τον καρκίνο, μπορεί να κάνει το ίδιο και πολύς κόσμος εκεί έξω. Το έχουμε όλοι μέσα μας και η πίστη κινεί το θαύμα. Και να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει φως», κατέληξε.